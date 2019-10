¿Ahorrar para la jubilación? El 78% no se plantea contratar un plan de pensiones

Se trata de un producto del que casi todos los españoles reconocen que saben poco

No es nada nuevo que la jubilación es una de las mayores preocupaciones, al menos, en lo que se refiere a la situación económica. Eso es lo que declaran cada vez más españoles, ya que ocho de cada diez consideran que con la pensión pública no podrán mantener su actual nivel de vida. Sin embargo, retrasan la hora de ahorrar al considerar lejano el momento de la jubilación. Además, apenas contratan planes de pensiones y destacan su desconocimiento.

A pesar de que la intranquilidad que genera entre los españoles pensar en el momento de jubilarse ha aumentado en ocho puntos porcentuales en los últimos cuatro años, ni siquiera tres de cada diez españoles cuenta con un plan de pensiones. Pero hay más, solo el 22% de los que no lo tienen se plantea contratarlo en un futuro. Del resto, el 34% afirma no saber si lo contratará, un 21% dice que probablemente no lo contrate y hasta un 23% asegura que no lo contratará en un futuro.

Son los datos del últimos informe elaborado por INE sobre las tendencias clave ante la jubilación que analiza la situación de las pensiones en España y la actitud de los españoles de cara a este momento y su conocimiento sobre el ahorro y la inversión.

Precisamente, algo que destaca el estudio es el desconocimiento acerca de los productos en general y los planes de pensiones en particular, puesto que la parte que reconoce saber poco o nada llega al 88% de los encuestados. En concreto, afecta a las comisiones o las ventajas fiscales asociadas. Así, el 63% desconoce si los planes de pensiones tienen comisiones, cuando esa característica puede suponer una ventaja en el ahorro a largo plazo, mientras que casi la mitad no sabe si tiene ventajas fiscales, el 41% si garantizan la rentabilidad y el 23% cuándo se puede recuperar el dinero.

Pero este desconocimiento afecta también a aquellos que ya tiene contratado un plan de pensiones: casi el 30% reconoce que no sabe de qué tipo es su plan, solo el 15% conoce el ahorro que ha conseguido con las ventajas fiscales y el 46% cree que no tiene comisiones.

¿POR QUÉ SE CONTRATA?

Entre los pocos españoles que sí tienen contratado un plan de pensiones, la mayoría (34%) lo ha hecho pensando en asegurarse una pensión en el futuro. Por detrás están los que buscan obtener ventajas fiscales (19%), lo que lo hicieron porque se lo recomendaron(17%), a los que le parece un buen producto para invertir (13%). Menos son lo que lo hacen por la rentabilidad (4%) o porque se ha visto obligados a hacerlo (8%).

En cuanto a la frecuencia de las aportaciones, más de la mitad entiende que la calve está en el ahorro periódico. Un 56% aporta más de una vez al año y un 16% lo hace anualmente. No obstante, hay casi tres de cada diez realizan aportaciones cuando pueden o quieren.

Otra cuestión es si los los planes de pensiones contratados son los adecuados en función del perfil de cada ahorrador. Aquí, el informe discrepa, puesto que refleja que el 78% no se van adaptando al paso de los años a medida que se acerca la jubilación del contratante. Lo idóneo, según han señalado en ING, es que cuanto más tiempo quede para la jubilación, se incluya más renta variable y viceversa, cuando menos tiempo quede para la jubilación, más peso tiene que tener la renta fija.