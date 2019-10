La pérdida de poder adquisitivo, la mayor preocupación de cara a la jubilación

Siete de cada diez españoles señala esta situación al ser preguntado por su pensión futura

No contar con el poder adquisitivo adecuado durante la jubilación, esa es la principal preocupación que pone de acuerdo a los españoles de cualquier edad. Una gran mayoría piensa que la cuantía de la pensión pública no será suficiente para vivir tras la etapa laboral, sin embargo, son los que tienen entre 18 y 35 años la generación más sensibilizada con los retos económicos.

La mayor esperanza de vida propicia que la principal preocupación económica cuando se piensa en hacerse mayor sea la cuantía de la pensión de jubilación. De hecho, las próximas generaciones de mayores, 'generación X' y 'millennials', creen que seguirán preocupados por este motivo y por perder poder adquisitivo durante esta etapa. Es lo que se recoge en el último barómetro elaborado por VidaCaixa, la filial aseguradora de CaixaBank.

De hecho, al 72% le preocupa que sea suficiente para que los mayores puedan vivir a día de hoy. El 63% cree que esta cuestión le seguirá preocupando en el futuro. Lo mismo ocurre con la pérdida del poder adquisitivo. Le preocupa al 70% hoy y el 62% cree que también le preocupará el día de mañana. En este sentido, sí que hay diferencias por géneros. Los hombres se muestran menos preocupados que las mujeres en estos aspectos. Que la pensión pública sea suficiente para vivir preocupa al 75% de las mujeres y al 68% de los hombres. Asimismo, disponer de ahorro complementario preocupa al 56% de mujeres pero al 47% de los hombres.

Distinto es el caso de las edades. La generación más sensibilizada con los retos económicos son los 'millennials'. Los que tienen entre 18 y 35 años dan más importancia que el resto a situaciones como retrasar la edad de jubilación para poder ahorrar más, como señala el 37%. Cuando sean mayores, creen que sus principales preocupaciones serán asegurar un ahorro suficiente para cubrir su esperanza de vida (54%), retrasar la jubilación para ahorrar más (38%) o hacer frente al incremento del precio de la vivienda (36%). En cuanto a la llamada 'generación X', de 36 a 55 años, cree que el reto económico más importante al que se enfrentan las personas mayores actualmente es el encarecimiento de la vida. La necesidad de seguir trabajando durante más años les preocupa y creen que es un reto hoy (45%) como lo será para ellos cuando sean mayores (40%).

"Los más jóvenes forman una generación con mucho sentido del valor de las cosas, lo que implica que no son impulsivos en el gasto, sino previsores. La 'generación X' lleva una vida activa, plena, a la que no quiere renunciar al hacerse mayor, por ello necesitan planificar", señala a VidaCaixa la experta en Sociología Belén Barreiro. Esta preocupación por los asuntos económicos entre las dos generaciones que aún no se han hecho mayores deriva de la mayor esperanza de vida, "que hace necesaria una mayor planificación económica para mantener la calidad de vida durante la jubilación", explica el estudio.