Ventas destacadas en Wall Street ante el posible impeachment a Donald Trump

El sector tecnológico ha liderado las caídas en la Bolsa de Nueva York

Wall Street ha registrado ventas destacadas, lideradas por el sector tecnológico (Dow Jones: -0,53%; S&P 500: -0,84%; Nasdaq: -1,46%). La posibilidad de que los demócratas impulsen un proceso de destitución (impeachment) contra Donald Trump ha aumentado la volatilidad de las bolsas. Los inversores también siguen pendientes de la evolución de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, ha anunciado que las conversaciones entre las dos mayores economías del mundo se reanudarán dentro de dos semanas en Washington.

Por su parte, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, ha comentado que el final de la era del libre comercio a nivel global, que ha durado 75 años, es un peligro para la economía americana. En su opinión, EEUU deberá adaptarse a esta realidad, cuyas consecuencias son "inciertas".

Además, la Fed sigue inyectando liquidez en el mercado interbancario americano tras las tensiones detectadas la semana pasada. Este lunes, el banco central ha inyectado más de 100.000 millones de dólares en el mercado de 'repos'.

En el frente económico, el índice Case Shiller de precios de vivienda ha repuntado un 2% hasta julio en tasa interanual, por debajo del 2,2% esperado. Además, la confianza del consumidor ha bajado en septiembre mucho más de lo esperado, una nueva señal de la incertidumbre actual.

"La proporción de personas que esperan que las condiciones empeoren en los próximos seis meses aumentó a un máximo de seis años, algo que debe ser vigilado de cerca", destacan los expertos de Berenberg. "En general, los números de confianza siguen siendo altos, pero ahora van en la dirección equivocada y algunos de los componentes son desconcertantes", añaden.

BREXIT E IMPEACHMENT



En otras noticias de interés, el Tribunal Supremo de Reino Unido ha considerado que la suspensión del Parlamento británico forzada por el primer ministro, Boris Johnson, es ilegal si "evita que el Parlamento desempeñe sus funciones constitucionales". Asimismo, considera que el Gobierno "no ha justificado el cierre prolongado". Tras este fallo, la libra se aprecia un 0,4%, hasta 1,2480 dólares.

En EEUU, continúa la polémica por las supuestas presiones de Donald Trump al presidente de Ucrania para que investigara al hijo de Joe Biden, ex vicepresidente con Barack Obama y su mayor rival en el Partido Demócrata de cara a las elecciones del próximo año.

Trump lo ha negado todo y al mismo tiempo ha señalado que no aceptará "un mal acuerdo" con China durante su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas. Pero los demócratas se plantean seriamente iniciar un proceso de destitución, conocido como 'impeachment'.

EMPRESAS Y ANÁLISIS TÉCNICO



A nivel empresarial, Facebook (-3%) ha anunciado la compra de la start-up CTRL-labs sin hacer público el montante de la operación. CTRL-labs explora maneras de comunicación utilizando señales cerebrales.

En negativo, las acciones de BlackBerry se han desplomado un 22% después de que la compañía haya publicado resultados por debajo de lo esperado. Además, Tesla se ha hundido un 7% por la crisis que vive su rival chino, Nio, que se ha desplomado un 25% en Bolsa.

Por último, Netflix prosigue con su gran corrección y ha cedido un 4% por el temor de los inversores al nacimiento de múltiples plataformas digitales de contenidos en los próximos meses, como AppleTV+ y Disney+.

"Me preocupa que el S&P 500 no está siendo capaz de atacar los máximos históricos (3.028), lo que unido al hecho de que presenta un hueco alcista (soporte) en los 2.937 puntos, me hace pensar que podría caer como mínimo hasta ahí. Esto es un 2% de caída adicional", señala José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. El índice ha cerrado en 2.666 enteros.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 2,4%, hasta 57,24 dólares, tras cerrar la semana con una subida del 7%. La respuesta de EEUU a los ataques a las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí ha sido enviar más tropas al país árabe, así que por el momento se descarta el peor escenario para los mercados, que sería una intervención militar.

En cualquier caso, la prima de riesgo del 'oro negro' ha resucitado y los analistas calculan que puede oscilar entre 5 y 10 dólares por barril, sobre todo por el riesgo para el suministro global. En cualquier caso, los expertos de Julius Baer señalan que solo un petróleo por encima de 80 dólares provocaría un shock inflacionario en las economías occidentales.

Además, el euro se aprecia un 0,1%, hasta 1,1003 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años se mantiene en el 1,7%, mientras el rendimiento del bono a 2 años se sitúa en el 1,67% y el del bono a 3 meses avanza al 1,91%.