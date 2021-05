JIM LOSCALZO - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACT

Wall Street anticipa pérdidas moderadas tras cerrar el miércoles con leves ganancias, en una semana que está siendo ligeramente alcista para la renta variable americana, gracias sobre todo a las subidas registradas el lunes. Los inversores centran su atención en los datos económicos, como la revisión del PIB del primer trimestre en EEUU y los datos semanales de paro.

Además se publicarán los pedidos duraderos de abril y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, realizará una intervención pública. Y el viernes conoceremos el índice de inflación PCE, que mide la evolución del gasto de los consumidores y es la medida favorita de la Reserva Federal (Fed) para calibrar las expectativas de inflación.

Por otra parte, el Gobierno americano ha enviado un nuevo lote de cheques de estímulo por valor de 1.400 dólares, lo que eleva el número total de pagos a casi 167 millones, por una cantidad total de unos 391.000 millones de dólares. Estos estímulos tendrán un impacto directo positivo en el consumo durante las próximas semanas, según anticipan los expertos.

A nivel empresarial, el fabricante de chips Nvidia cae ligeramente pese a superar las previsiones de los analistas con sus resultados del primer trimestre, que han mostrado un crecimiento de sus ingresos del 88%.

Por otra parte, recordamos que el próximo lunes es fiesta en Wall Street por el Día de los Caídos (Memorial Day), que recuerda a los soldados estadounidenses muertos en combate.

"Los mercados de valores están tranquilos mientras los inversores continúan anticipando el próximo movimiento de la Fed", ha señalado Mark Hackett, estratega de Nationwide. "La baja volatilidad y el bajo volumen de operaciones son frecuentes en la semana previa a las vacaciones", ha añadido. La próxima reunión de la Fed será el 16 de junio.

En la escena geopolítica, la Administración Biden quiere investigar más en profundidad el origen de la pandemia de Covid-19 en China, mientras el Gobierno de Pekín intenta reactivar las relaciones comerciales con los principales países europeos.

Según informa The New York Times, el presidente americano ha encargado un informe que estará listo en tres meses para profundizar en "un posible escape letal" del virus del laboratorio de virología de Wuhan. La noticia no ha gustado nada al Gobierno chino.

En positivo, los responsables de las relaciones comerciales entre ambas potencias han mantenido este jueves su primera llamada bajo la administración del presidente estadounidense Joe Biden, según informó el Ministerio de Comercio de China.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 0,8%, hasta 65,65 dólares, mientras el euro se deprecia un 0,03% y se cambia a 1,2186 dólares. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta ligeramente hasta el 1,58% y la onza de oro baja un 0,2%, hasta 1.896 dólares. Por último, el bitcoin sube un 2%, hasta 39.130 dólares.