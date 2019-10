El S&P 500 recupera los 3.000 puntos pendiente del Brexit y la guerra comercial

También preocupa el crecimiento chino tras la alerta del FMI

Compras en Wall Street (Dow Jones: +0,21%; S&P 500: +0,69%; Nasdaq: +0,91%) mientras los inversores (una vez más) se mantienen pendientes de la guerra comercial, los resultados y el Brexit. El viceprimer ministro chino, Liu He, ha asegurado que Pekín está abierto a seguir trabajando con EEUU en otra ronda de negociaciones. Además, ha reconocido que una tregua sería beneficiosa para ambos países y la economía global. El S&P ha cerrado en 3.006 puntos, muy cerca de su máximo histórico de 3.028 enteros.

Se ha hecho un "progreso sustancial en muchos aspectos" y se ha sentado una base importante para un acuerdo de fase uno, señaló Liu He.

La debilidad económica de China, ya evidenciada la pasada semana tras su mal dato de PIB, ha forzado al régimen de Pekín (también a Washington) a buscar un acuerdo con la Administración Trump. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de que el crecimiento del gigante asiático puede caer por debajo del 6% en 2020.

A la guerra comercial se suma la preocupación sobre el Brexit, ya que la salida de Reino Unido de la UE sigue dejando incertidumbres y aún está lejos de resolverse.

La última hora es que el 'speaker' del Parlamento, John Bercow, ha rechazado votar este lunes el acuerdo con la UE al considerar que todavía no se dan las condiciones adecuadas para hacerlo. No obstante, no se descarta una votación en los próximos días, incluso mañana. En este escenario, la libra esterlina aguanta en medio de la incertidumbre y cotiza con leves subidas frente al dólar (+0,08%; $1,2981).

LA ALERTA DE GOLDMAN SACHS

Las recompras de acciones están "cayendo en picado" en Wall Street, lo que puede tener un impacto muy importante en la renta variable estadounidense. Es lo que opinan los analistas de Goldman Sachs, en un informe recogido por CNBC.

“Las empresas gastan menos efectivo cuando la incertidumbre política es alta. Desde agosto, la incertidumbre de la política económica mundial registró el nivel más alto en los últimos 20 años. E históricamente, el crecimiento del gasto en efectivo agregado del S&P 500 ha sido más débil durante los períodos de alta incertidumbre política", ha señalado el estratega de Goldman, David Kostin.

"La combinación de un conflicto comercial en curso y las elecciones presidenciales de EEUU del próximo año probablemente darán lugar a una incertidumbre persistente ", ha añadido Kostin. Durante el tercer trimestre, "la confianza de los consejeros delegados cayó en picado al nivel más bajo desde la crisis financiera global", según un estudio de la Universidad de Duke. La mayoría de los CEOs esperan que EEUU caiga en recesión el próximo año.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

Mención especial también para los resultados empresariales. Hasta 120 compañías del S&P 500 presentarán sus cifras esta semana, entre ellas corporaciones como McDonald's, Caterpillar, Boeing, Microsoft, Intel y Ford.

La debilidad del Dow Jones se explica por la caída del 3,7% de Boeing, después de que los analistas de UBS hayan recortado su valoración por las futuras pérdidas que prevén por la crisis del 737 Max. En positivo, JPMorgan ha avanzado un 2,5% y Apple un 1,8%.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 0,5%, hasta 53,50 dólares. El 'oro negro' sigue descontando la debilidad de los datos económicos, que no hacen prever un repunte de la demanda mundial a corto y medio plazo.

Además, el euro se deprecia un 0,2%, hasta 1,1147 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años sube hasta el 1,78%, mientras el rendimiento del bono a 2 años se sitúa en el 1,59% y el del bono a 3 meses sube hasta el 1,67%.