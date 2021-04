Wall Street sigue insaciable y anticipa nuevos máximos históricos. Los inversores compran ante la perspectiva de un gran crecimiento económico en los próximos años, tal y como anticipó este miércoles Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JP Morgan Chase.

La sensación del mercado es que la economía estadounidense ha recibido y recibirá tal cantidad de estímulos monetarios y fiscales para luchar contra la pandemia que nada detendrá la tendencia alcista de las bolsas.

"Es posible que tengamos un momento Goldilocks: crecimiento rápido y sostenido, inflación que sube suavemente (pero no demasiado) y tasas de interés que suben (pero no demasiado). Una economía en auge facilita mucho la gestión de la deuda de EEUU y hace que sea mucho más fácil para la Fed revertir la QE y comenzar a subir las tasas, porque hacerlo puede causar turbulencias en el mercado, pero no detendrá una economía en auge", señaló Dimon en su carta anual a los inversores.

Aunque tal vez lo más relevante fue que anticipara un "boom económico hasta final de 2023, porque todo el gasto podría extenderse hasta bien entrado ese año". Sus previsiones han hecho que los inversores sean incluso más optimistas que hace unos días, ya que la mayoría anticipaba que el crecimiento perderá fuerza conforme avance el próximo año, una vez las cosas vuelvan a la normalidad.

Esto no quiere decir que, en cualquier momento, pueda producirse una corrección de cierta envergadura, ya que el volumen de negociación está siendo muy bajo en los últimos días, lo cual indica cautela entre las 'manos fuertes'.

Por otra parte, los inversores se encuentran a la espera de que la semana que viene comience en Wall Street la temporada de publicación de resultados del primer trimestre.

A nivel monetario, las actas de la reunión de marzo la Reserva Federal (Fed) confirmaron que el organismo mantendrá sus actuales políticas monetarias ultralaxas. "La mayoría del comité considera que todavía está lejos de alcanzar sus objetivos de empleo y de inflación y restó importancia al repunte puntual de la inflación que espera en los próximos meses y que será transitorio", señalan los analistas de Link Securities.

En la escena económica, se publicarán las cifras de desempleo semanal. El consenso espera una caída de las peticiones iniciales de desempleo hasta 680.000 desde 719.000.

Y por análisis técnico, el Nasdaq 100 cotiza a solo un 2% de máximos históricos, situados en niveles de 13.800 puntos. La superación de esta resistencia volvería a dejarle en 'subida libre', la mejor situación para cualquier subyacente.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 0,5%, hasta 59,48 dólares, mientras el euro cotiza plano en 1,1871 dólares. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años sube ligeramente hasta el 1,65% y la onza de oro repunta un 0,1%, hasta 1.743 dólares.