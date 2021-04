Siempre pasa lo mismo. Cada vez que el Nasdaq decide corregir, como lo hace con bastante violencia, parece que sea el final del mundo. Y al final nunca es nada. Simples correcciones (fases de reacción) dentro de una impecable tendencia alcista de fondo.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 13300 S2 12208 R1 13880 R2 14000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde mediados de febrero hasta mediados de marzo solo se hablaba de las caídas en la tecnología como consecuencia de la caída de los precios en los bonos USA y por ende de las subidas de las rentabilidades de los mismos. Parecía que la tecnología ya no la quería nadie y el dinero se iba a solo al sector 'value'. Pero no, volvemos a tener lo de siempre. Correcciones que suelen ser algo violentas en la tecnología, lógicas por otro lado porque es un sector con más 'beta' (sensibilidad) que el resto y que además ha subido mucho. Pero al final las aguas, como viene pasando desde hace más de una década, vuelven a su cauce. Y ya le tenemos a solo un 2% de los máximos históricos en los 13,880 puntos. Y por encima y como se pueden imaginar se colocará en subida libre absoluta. Lo de siempre.