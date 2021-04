Jaime Dimon, el poderoso presidente y consejero delegado de JP Morgan Chase, ha señalado que la economía americana se dirige a un momento 'goldilocks' (rizitos de oro) y ha anticipado un boom económico en EEUU durante los próximos años.

La expresión goldilocks se refiere a un momento dulce, donde confluye la reapertura de la economía por el avance en la vacunación contra el Covid-19 y el efecto positivo de los estímulos fiscales aprobados por el Gobierno, además de la política monetaria ultraacomodaticia de la Reserva Federal (Fed).

"No sabemos qué nos depara el futuro, pero es posible que tengamos un momento Goldilocks: crecimiento rápido y sostenido, inflación que sube suavemente (pero no demasiado) y tasas de interés que suben (pero no demasiado). Una economía en auge facilita mucho la gestión de la deuda de EEUU y hace que sea mucho más fácil para la Fed revertir la QE y comenzar a subir las tasas, porque hacerlo puede causar turbulencias en el mercado, pero no detendrá una economía en auge", ha señalado en su carta anual a los inversores.

"No tengo ninguna duda de que, con el exceso de ahorro, los nuevos estímulos, un enorme gasto fiscal, más QE, un nuevo proyecto potencial de infraestructuras, una vacuna exitosa y la euforia por el final de la pandemia, la economía de EEUU vivirá un boom. Este auge podría llegar fácilmente a 2023, porque todo el gasto podría extenderse hasta bien entrado ese año", ha añadido.

POSIBLES ESCENARIOS NEGATIVOS

Pese a este optimismo, Dimon ha señalado que JP Morgan también se ha preparado para otros posibles escenarios negativos. En el primero de ellos, las nuevas variantes del Covid-19 pueden seguir lastrando la actividad económica, "dañar los mercados de valores y reducir las tasas de interés".

En el segundo, se produce "un aumento de la inflación que no sea temporal, lo que obligaría a la Fed a subir las tasas más pronto y más rápido de lo que la gente espera". Y es que, como recuerda Dimon, "el aumento rápido de las tasas para compensar un sobrecalentamiento de la economía es una causa típica de una recesión" y, "en este caso, estaríamos entrando en una recesión con un déficit estadounidense ya muy alto".