Wall Street prolonga su rally con las esperanzas puestas en la Fed

En la jornada del martes, la bolsa estadounidense cerró con ganancias del 2%

Wall Street avanza un 0,5% y prolonga su rally tras los fuertes avances del 2% que registraron este martes los índices neoyorquinos. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, insinuó que el banco central podría recortar las tasas de interés si la economía se debilita, algo que fue muy bien recibido por el mercado.

Unas palabras que ayudaron al mercado a aliviar las preocupaciones en relación con el impacto de la baja inflación y las tensiones comerciales entre EEUU, China y México. Powell reconoció no saber "cómo o cuándo se resolverán estos problemas", pero dijo que la Reserva Federal "actuará según corresponda" para sostener a la economía.

"Estamos siguiendo de cerca las implicaciones de estos desarrollos para la perspectiva económica de EEUU. Y, como siempre, actuaremos según corresponda para sostener la expansión, con un mercado laboral fuerte y una inflación cerca de nuestro objetivo del 2%", añadió el banquero central más poderoso del mundo.

Además de lo que pueda resultar de la reunión de la Fed del próximo 19 de junio, el mercado también sigue muy pendiente del encuentro que mantendrán este miércoles los representantes de EEUU y México para negociar las relaciones comerciales entre ambos países y poder encontrar una solución al conflicto.

EMPRESAS Y ECONOMÍA

En cuanto a las compañías, destacan las subidas que rondan el 1,5% de Microsoft, Apple y Tesla. Mientras, Salesforce se dispara cerca de un 5% tras anunciar ganancias y previsiones por encima de lo esperado. En el lado contrario se sitúa GameStop, que se desploma un 30% después de presentar débiles resultados y eliminar su dividendo para preservar el efectivo.

En el plano macroeconómico, este miércoles se ha conocido que en mayo se crearon menos empleos de los esperados. Según el informe ADP, la cifra fue de 27.000, la más baja desde marzo de 2010. Se estimaba que la creación superara los 180.000. Además, es una cantidad que se sitúa también lejos de la registrada el mes anterior, de 275.000.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

"Por el momento, las importantes subidas de este martes en el S&P 500 encajan absolutamente dentro de los parámetros normales. Pues se puede decir que estamos ante un simple 'pull back' a la línea clavicular de un 'cabeza y hombros'. O lo que es lo mismo, en teoría desde aquí deberían volver las caídas", afirma José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Pero no nos engañemos, no todo es tan fácil. No hay análisis/herramienta que sea infalible. En cualquier caso, lo que es evidente es que estamos en plena zona de resistencia, en la clavicular de la pauta correctiva, coincidiendo además con la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde principios de mayo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 1,5%, hasta 52,65 dólares. Por su parte, el euro se aprecia un 0,36%, hasta 1,1293 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad de la curva de tipos americana permanece invertida y anticipa una recesión en los próximos 12 a 18 meses. El rendimiento del bono a 10 años repunta ligeramente hasta el 2,09%, mientras la rentabilidad del bono a 2 años avanza hasta el 1,78% y la del bono a 3 meses hasta el 2,33%.