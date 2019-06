S&P 500: ¿un simple 'pull back' a la clavicular del cabeza y hombros?

Tenemos el índice en plena zona de resistencia

El cierre de la vela semanal puede ser definitiva en el sentido de que o bien puede confirmarnos el final de las caídas o del inicio de otro movimiento correctivo importante.

DOW JONES 25.332,180 2,06% 512,40 Max: 25.343,77

Min: 24.962,82

Volume: -

MM 200 : 25.421,95

Por el momento, las importantes subidas de este martes al otro lado del Atlántico encajan absolutamente dentro de los parámetros normales. Pues se puede decir que estamos ante un simple 'pull back' a la línea clavicular de un 'cabeza y hombros'. O lo que es lo mismo, en teoría desde aquí deberían volver las caídas. Pero no nos engañemos, no todo es tan fácil. No hay análisis/herramienta que sea infalible. En cualquier caso, lo que es evidente es que estamos en plena zona de resistencia, en la clavicular de la pauta correctiva, coincidiendo además con la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde principios de mayo.

Dicho esto, por lo pronto los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, lo que quiere decir que la fase correctiva no ha tocado a su fin. Vamos a ver qué nos deparará el cierre de la vela semanal el próximo viernes, ya que puede darnos mucha mayor información de la que ahora mismo disponemos.