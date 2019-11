Wall Street sube un 0,1% y renueva sus máximos históricos registrados el viernes. Los índices se han frenado después de que China haya filtrado que es pesimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Pese a esto, la Bolsa de Nueva York se mantiene en niveles récord.

"El estado de ánimo en Beijing sobre el acuerdo comercial es pesimista. China se molestó después de que Trump dijera que no había reversión de aranceles. La estrategia ahora es hablar pero esperar debido al impeachment y las elecciones estadounidenses. También priorizar el apoyo económico a China", ha comentado en Twitter Eunice Yoon, corresponsal principal de CNBC en China.

No obstante, durante el fin de semana el viceprimer ministro chino, Liu He, habló por teléfono este sábado con el secretario del Tesoro americano, Steven Mnuchin; y el representante comercial de EEUU, Robert Lighthizer. Las dos partes mantuvieron "discusiones constructivas" sobre "las preocupaciones centrales del otro" y acordaron permanecer en estrecho contacto.

ECONOMÍA Y EMPRESAS

Y eso pese a que la Administración Trump dará dos semanas más a las empresas estadounidenses para seguir haciendo negocios con el gigante tecnológico chino Huawei, según fuentes citadas por la agencia 'Reuters'.

Por otra parte, HP ha rechazado "por unanimidad" la opa de 33.500 millones de dólares lanzada por Xerox pero ha dejado abierta la posibilidad de estudiar los beneficios de una potencial combinación.

Además, Ford ha anunciado su primer SUV Mustang eléctrico para plantarle cara a Tesla. El coche eléctrico es el futuro y cada vez más fabricantes tradicionales dedican recursos a este área de negocio.

En el ámbito macro, este lunes se conocerá el índice del mercado inmobiliario NAHB y los flujos de capital de largo plazo.

REUNIÓN ENTRE POWELL Y TRUMP

La falta de conexión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Reserva (Fed), Jerome Powell, es un hecho. Aún así, ambos dirigentes se han reunido este lunes en la Casa Blanca para analizar la situación actual de la economía del país norteamericano.

Trump ha dado el primer paso para este encuentro y también ha facilitado otra reunión entre Powell y el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. El presidente de la Fed ha sido "consistente son los comentarios que realizó en el Congreso durante las audiencias de la semana pasada", según ha explicado en un comunicado el banco central.

GRAN CORRECCIÓN EN 2020

A nivel estratégico, los inversores ven razones para ser cautelosos en el nuevo año. Casi 8 de cada 10 sienten que los mercados se están dirigiendo hacia un período de mayor volatilidad. Y más de la mitad esperan una “caída significativa” en los mercados en algún momento en 2020. Como resultado, el 52% no está seguro de si ahora es un buen momento para invertir.

Son las principales conclusiones de una encuesta elaborada por UBS Global Wealth Management a 3.400 inversores globales sobre sus previsiones de cara a 2020. “Hemos visto que el optimismo tradicional que suele implicar el nuevo año se ve atenuado por la vacilación y una mayor sensación de precaución”, señalan desde la unidad de gestión de activos del banco suizo.

Otro dato muy relevante es que el 55% de los inversores espera “una corrección significativa” (en torno al 20%) en las bolsas mundiales “antes de que finalice 2020”. Por ello, casi el mismo porcentaje (52%) considera que “no es un buen momento para invertir”.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza en sus máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 0,7%, hasta 57,30 dólares, por el pesimismo un posible acuerdo comercial entre China y EEUU. Además, el euro se aprecia un 0,1%, hasta 1,1060 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años cae hasta el 1,81% y la del bono a 2 años cede al 1,61%.