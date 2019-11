Festival alcista en Wall Street: el Dow Jones conquista los 28.000 puntos

Larry Kudlow, asesor de Trump, asegura que el acuerdo 'fase uno' está más cerca

Wall Street ha cerrado con ganancias, lo que ha permitido a los índices neoyorquinos marcar nuevos máximos históricos ante la renovada esperanza de que se cierre el acuerdo de 'fase uno' cuanto antes. En lo que va de año, el Dow Jones se revaloriza un 19% y ha conquistado los 28.000 puntos, mientras el S&P 500 avanza un 24% y ha superado los 3.100 enteros.

Larry Kudlow, principal asesor económico de Donald Trump, ha asegurado que están puliendo ya los últimos flecos para sellar ese acuerdo de 'fase uno' con China. El optimismo vuelve así a inundar las bolsas de todo el mundo. "Hablamos con ellos todos los días y estamos puliendo los últimos flecos", ha afirmado Kudlow en declaraciones a Bloomberg.

No obstante, el Gobierno chino considera "una condición importante" la eliminación sincronizada y proporcional de aranceles. "China ha subrayado en repetidas ocasiones que la guerra comercial dio comienzo con la imposición de aranceles y también debe acabar con la eliminación de los aranceles", ha apuntado el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng.

ECONOMÍA Y EMPRESAS

En el ámbito macro, las ventas minoristas de octubre subieron un 0,3%, por encima del 0,2% esperado. Las ventas del grupo de control, cuyo cálculo incide directamente en el PIB, subieron un 0,3%, en línea con los pronósticos. Y las ventas excluyendo automóviles repuntaron un 0,2%, la mitad de lo previsto.

"La idea de que el crecimiento del PIB será respaldado por un consumo muy fuerte en el futuro previsible parece inestable. El crecimiento del PIB del cuarto trimestre será inferior al 2%", afirman desde Pantheon Macroeconomics. Por el contrario, los expertos de Berenberg señalan que "los sólidos fundamentos del consumidor conducirán a una fuerte temporada de compras navideñas".

Además, el índice manufacturero Empire de octubre bajó hasta 2,9 desde 4, por debajo de la subida esperada hasta 5. Y la producción industrial del mismo mes cayó un 0,8%, el doble de lo anticipado.

En la actualidad empresarial, Nike avanza un 2% y lidera las subidas en el Dow Jones tras elevar su dividendo trimestral un 11%, hasta 24 centavos por acción. En el S&P 500, el fabricante de chips Applied Materials se dispara casi un 10% tras publicar resultados por encima de lo esperado.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza muy cerca de sus máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,3%, hasta 56,94 dólares, a la espera de novedades sobre el posible acuerdo comercial entre China y EEUU. Además, el euro se aprecia un 0,2%, hasta 1,1043 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años se mantiene en el 1,83% y la del bono a 2 años se sitúa en el 1,61%.