Wall Street cotiza con ventas moderadas este jueves tras el signo mixto del miércoles, en una sesión liderada por la tecnología y que estuvo marcada por la moderación del IPC de abril. Esto ha aumentado las expectativas de una pausa en las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) de cara a su próxima reunión de junio. El mercado también sigue con preocupación las negociaciones sobre el techo de deuda de EEUU y la situación de los bancos regionales, especialmente la de PacWest, que vuelve a desplomarse.

"Los datos de inflación han sido particularmente bienvenidos, ya que respaldaron la narrativa de una pausa en el ciclo de aumento de tasas de la Fed en la próxima reunión", indica Michael Hewson, analista jefe de mercado en CMC Markets.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, aunque la inflación se está enfriando, todavía se sitúa muy por encima del objetivo del 2% del banco central. No obstante, considera que el estrés bancario está endureciendo las condiciones crediticias y ayudando a la Fed a hacer su trabajo.

Por ello, destaca que "las expectativas de recorte de tasas aumentaron nuevamente. El consenso espera que la última subida de tipos haya puesto fin a este ciclo y que el banco central recortará los tipos en 75 pb antes de que finalice el año".

El hecho de que el IPC estadounidense haya seguido ralentizándose en abril y, sobre todo, que la inflación en el sector de los servicios haya moderado sustancialmente su crecimiento en el mes, lleva a los expertos de Link Securities a creer que "es una buena noticia que, además, fortalece la hipótesis de que la Fed, por el momento, puede dar por terminado su proceso de alzas de tipos".

En la escena económica, este jueves se han conocido nuevos datos macro, como el índice de precios de la producción (IPP) de abril, que ha caído al 2,3% en su tasa interanual, frente al 2,7% del mes pasado y el 2,4% anticipado por el consenso.

Asimismo, se han publicado las peticiones semanales de desempleo, que han subido más de lo esperado, hasta las 264.000.

Los analistas de Oxford Economics subrayan que "si bien los datos de empleo de abril sorprendieron positivamente, los últimos datos de solicitudes de desempleo son consistentes con las condiciones del mercado laboral que se están relajando".

"Es solo una semana de datos, pero el aumento de las solicitudes la semana pasada llevó el promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes al nivel más alto desde noviembre de 2021. La evidencia de un enfriamiento de la demanda laboral permitirá que el FOMC se abstenga de aumentar las tasas en la reunión de junio", agregan.

DISNEY DECEPCIONA CON EL STREAMING

Los resultados trimestrales de Disney, presentados este miércoles tras el cierre de mercado, han decepcionado al mercado, al informar de una caída de 4 millones de abonados en Disney+. Los títulos de la compañía bajan un 7% en la sesión.

En cuanto a los ingresos y beneficios, el gigante del entretenimiento registró unas cifras en línea con lo esperado, mientras que sus parques temáticos experimentaron un incremento significativo durante su segundo trimestre fiscal.

TRUMP PIDE PERMITIR EL IMPAGO DE LA DEUDA

Los inversores también están muy atentos a las negociaciones sobre el techo de deuda de EEUU. El Congreso sigue adelante con las conversaciones que permitan alcanzar un acuerdo que evite el 'default', un hecho que, según ha alertado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, provocaría una recesión mundial.

En este sentido, Donald Trump ha pedido a los miembros del Partido Republicano que permitan que EEUU entre en una situación de impago de la deuda si los demócratas no ceden y aceptan hacer recortes "masivos" del gasto.

"Les digo a los republicanos ahí fuera -congresistas, senadores- que si no os dan recortes masivos, vais a tener que hacer un impago", ha insistido Trump. "Y no creo que vayan a hacer un default porque creo que los demócratas cederán absolutamente, cederán absolutamente porque no quieren que eso suceda. Pero es mejor que lo que estamos haciendo ahora porque estamos gastando dinero como marineros borrachos", ha subrayado.

PACWEST SIGUE PREOCUPANDO

La situación de los bancos regionales es otro de los focos de preocupación del mercado, especialmente la de PacWest, después de que haya comunicado una salida del 9,5% de sus depósitos.

En base a los datos remitidos por el banco a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), hasta el 2 de mayo, tenía 28.000 millones de dólares en depósitos, pero tras el cierre de First Republic y su compra por parte de JP Morgan, y ante las informaciones de que estaba explorando todas sus opciones y manteniendo conversaciones con posibles inversores y socios, las salidas se incrementaron.

PacWest también ha detallado que financió la bajada de los depósitos con la liquidez disponible en su balance, que a 10 de mayo, alcanza los 15.000 millones de dólares, una cifra que "superaba los depósitos no asegurados de 5.200 millones de dólares, lo que representa un índice de cobertura del 288%".

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 1,34% ($71,64) y el Brent pierde un 1,18% ($75,52). Por su parte, el euro se deprecia un 0,57% ($1,0918), y la onza de oro baja un 0,11% ($2.034).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,355% y el bitcoin pierde un 1,21% ($27.379).