Wall Street anticipa pérdidas cercanas al 1% tras el cierre bajista del miércoles. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó los intereses 50 puntos básicos, hasta el 4,25%-4,50%, máximos desde 2007. Además, el banco central anticipó que serán necesarias más subidas para frenar la inflación, y elevó su previsión de la tasa terminal de los intereses hasta el 5,1%, lo que implica una subida adicional de 75 puntos básicos desde los niveles actuales.

Su presidente, Jerome Powell, se mostró especialmente preocupado por la inflación subyacente en el sector servicios, que consideró más difícil de controlar a medio plazo.

"El consumo resistente, los mercados laborales ajustados y las presiones de precios subyacentes aún altas respaldan el caso de nuevas alzas en el primer trimestre. Mantenemos sin cambios nuestra previsión de 50pb en febrero y 25pb en marzo", explican desde Danske Bank

Para los expertos de Bank of New York Mellon, "los mercados no están comprando lo que la Fed está vendiendo". En su opinión, la idea de que los tipos de interés permanecerán en el 5% durante el próximo año "todavía es rechazada" por el consenso.

"El mercado descuenta que la inflación será controlada antes o que la recesión forzará a la Fed a recortar antes los tipos". No obstante, no comparten este análisis y se muestran "alineados" con la Fed. Al mismo tiempo, consideran que "los precios muestran una incoherencia flagrante".

En la misma línea, los expertos de RaboBank afirman que "Powell continuó rechazando los recortes de tasas en 2023. Sin embargo, los mercados no están convencidos de esto y siguen en curso de colisión con la Fed el próximo año".

MÁS BANCOS CENTRALES

Este jueves, más bancos centrales deciden sobre los tipos de interés. El Banco Nacional de Suiza ha elevado los tipos 50 puntos básicos, hasta el 1%. Y se espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra también aumenten los intereses 50 pb a lo largo del día.

MUSK SIGUE VENDIENDO TESLAS

A nivel empresarial, Elon Musk sigue siendo noticia, ya que ha vendido 22 millones de acciones de Tesla por más de 3.500 millones de dólares para sufragar la compra de Twitter. Los títulos del fabricante de coches eléctricos acumulan una caída superior al 55% en lo que va de año.

En la escena económica, las ventas minoristas y la producción industrial de China se han situado por debajo de lo previsto. Morgan Stanley, sin embargo, ha elevado la previsión de crecimiento de China para 2023 al 5,4% (desde el 5%), ya que espera que, con la reapertura tras el Covid, el repunte de la actividad llegue antes de lo previsto.

En EEUU, faltan por publicarse los datos de paro semanal, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de diciembre y las ventas minoristas de noviembre, así como la producción industrial del mismo mes.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

"La mejora del Dow Jones en los últimos dos meses y medio ha sido notable. El índice ha conseguido subirse por encima de la media de 200 sesiones y, tras perforar la resistencia de los 34.281 puntos, estamos viendo una consolidación de niveles. A corto plazo todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Un cierre por encima de los 34.589 puntos sería lo que nos haría pensar en un buen final de año. Si confirmara esta rotura, podríamos ver un cambio de tendencia y un ataque inminente a los 35.800 puntos. Ojo que se mantiene sin cubrir el hueco alcista que se dejara en los 32.513 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Lo más normal es que, antes o después, acabe cubriéndolo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 0,9% ($76,57); y el Brent, de referencia en Europa, baja un 0,8% ($82,08). Además, el euro se deprecia un 0,58% ($1,0620) y el oro baja un 1,8% ($1.786). Por su parte, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 3,49% y el bitcoin cede un 0,8% ($17.649).