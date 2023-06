Sharecast / Aditya Vyas via Unsplash

Wall Street anticipa cautela este martes tras las pérdidas del lunes motivadas por Apple que, a pesar de alcanzar máximos históricos durante la sesión, terminó a la baja después de presentar 'Vision Pro', sus gafas de realidad mixta. La Conferencia de Desarrolladores de la firma de Cupertino se celebra hasta el próximo 9 de junio, lo que pone en el foco de los inversores a los valores tecnológicos.

"Apple reveló sus muy esperadas gafas VR, justo después de que el precio de sus acciones alcanzara un récord, pero el producto de 3.500 dólares no logró convencer a los inversores de que serán la próxima gran novedad. Es demasiado caro para democratizarlo y los esfuerzos de los rivales, hasta ahora, no han dado muchos resultados. Dar un diseño elegante a un producto de poco interés puede que no sea el próximo gran paso para Apple", indica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

En relación a la tecnología, Ozkardeskaya destaca que el Nasdaq 100 ha subido más del 35% desde principios de este año y, "según un informe de Deutsche Bank, el volumen de compra en acciones tecnológicas y Mega Cap Growth se acerca a los niveles más altos de la pandemia, a pesar de la subida de tipos de 500 pb de la Reserva Federal (Fed) y su promesa de hacer más. Por ahora, no hay señales importantes de un cambio en el apetito por las Big Tech".

LA FED, ATENTA A LOS DATOS MACRO

La agenda económica se presenta sin catalizadores destacados durante los próximos días, más allá de las peticiones semanales de desempleo que se darán a conocer el jueves. Sin embargo, la Reserva Federal (Fed) sigue muy atenta a todos los datos que se vayan dando a conocer hasta su reunión de política monetaria del 13 y 14 de junio.

A este respecto, y ante las últimas cifras conocidas como el informe de empleo y el PMI e ISM servicios, el mercado vuelve a apostar porque el banco central estadounidense haga una pausa. En este sentido, la herramienta FedWatch, de CME Group, contempla esta opción con un 76% de probabilidad.

"La buena noticia para la Fed es que las presiones sobre los precios parecen estar disminuyendo gradualmente también en el sector de servicios, lo que respalda nuestra opinión de que es probable que la Fed detenga las subidas de tipos en la reunión de la próxima semana", señalan desde Danske Bank.

Las dudas ahora giran en torno a la idea de que, después de saltarse esta reunión, la Fed vuelva a subir los tipos en 25 puntos básicos en julio.

"Si bien el consenso generalizado es que la Reserva Federal (Fed) hará “un alto en el camino” y no subirá sus tasas de interés de referencia en la reunión que mantendrá la semana que viene su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), las últimas lecturas de inflación, que la muestran más reticente a bajar de lo esperado, y la fortaleza que sigue mostrando el mercado laboral estadounidense han elevado las expectativas de los inversores de que el banco central vuelva a incrementar sus tasas en julio", afirman en Link Securities.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 2,19% ($70,57) y el Brent pierde un 1,98% ($76,41). Por su parte, el euro se deprecia un 0,12% ($1,0699), y la onza de oro avanza un 0,2% ($1.975).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,662% y el bitcoin gana un 0,72% ($25,730).