Wall Street anticipa caídas moderadas para comenzar la semana, en una jornada festiva para el Ibex 35 y el resto de grandes bolsas europeas. Los inversores centran su atención en varios factores, como los resultados empresariales, el rendimiento de los bonos y la guerra en Ucrania.

En lo que respecta a los resultados empresariales, este lunes será el turno de Bank of America, y a lo largo de los próximos días publicarán sus cifras varios componentes del Dow Jones como IBM, Procter and Gamble, Travelers, Dow, Johnson and Johnson, American Express y Verizon.

Además, presentarán sus cifras otras compañías destacadas como Netflix (martes), Tesla (miércoles), Snap (jueves), las aerolíneas United Airlines y American Airlines y los operadores de ferrocarriles CSX y Union Pacific.

Todo ello sin perder de vista a Twitter, después de la sorprendente OPA de 43.000 millones de dólares lanzada por Elon Musk la semana pasada, que ha sido contestada por el Consejo de Administración con una 'poyson pill' para evitar que el millonario tome el control de la red social.

En la escena económica, el PIB del primer trimestre en China aumentó un 4,8%, por encima del 4,4% esperado. Sin embargo, las ventas al por menor cayeron un 3,5% en marzo, por encima del descenso anticipado del 1,6%.

"Debemos ser conscientes de que, con un entorno nacional e internacional cada vez más complicado e incierto, el desarrollo económico se enfrenta a importantes dificultades y desafíos", ha dicho la Oficina Nacional de Estadística china.

Y es que la política de tolerancia cero del Gobierno con el Covid-19 está obligando a confinar ciudades y regiones muy importantes, lo que provocará menos crecimiento en China y problemas adicionales para la cadena global de suministro.

En el frente bélico, Rusia ha extendido sus bombardeos en Ucrania a la capital, Kiev; y a otras ciudades como Leópolis y Járkov, mientras ha dado un ultimátum a las tropas ucranias que todavía resisten en Mariúpol. Por su parte, la Unión Europea continúa analizando cómo recortar las importaciones de petróleo y gas ruso para dejar de financiar indirectamente la guerra de Putin.

Puede consultar aquí el directo especial de 'Bolsamanía' sobre la guerra.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, saltan las alarmas en el aspecto técnico del Nasdaq. "Tras girarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo un ataque a los mínimos anuales situados en los 13.020 puntos.

Estos precios son muy importantes porque si los acaba perdiendo lo más normal es que se acabe confirmando un cambio de tendencia en el selectivo", indica César Nuez, analista de 'Bolsamanía'

En otros mercados, el barril de crudo West Texas cae un 0,8% ($106,13) y el barril Brent baja un 0,8% ($110,80), mientras el euro se deprecia un 0,14% (1,0790). Además, la onza de oro sube un 1% ($1.994). Por último, el bitcoin cede un 3,3% ($38.896); y la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta hasta el 2,866%, máximos de los últimos tres años.

Esto está afectando sobre todo a las "acciones de crecimiento (tecnología), a los valores cíclicos de consumo e incluso a las monedas digitales", según indica Hussein Sayed, estratega de Exinity. Por el contrario, el escenario actual de menor crecimiento y alta inflación (estanflación) favorece a acciones defensivas, como eléctricas, telecos, atención médica y consumo básico.