Wall Street anticipa caídas moderadas después de las pérdidas del martes, cuando los inversores decidieron vender por la debilidad de las ventas minoristas que mostraron los datos de julio.

Por el momento, se trata de una pequeña corrección tras varias jornadas de ganancias y máximos históricos consecutivos para el S&P 500, que ha registrado una revalorización del 100% desde los mínimos marcados en marzo de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 desplomó las bolsas mundiales.

En este escenario, los inversores descuentan varios factores, como el avance de la variante Delta en Estados Unidos, el final de los estímulos del Gobierno americano, el repunte de la inflación y la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que comienza a plantearse la retirada de sus estímulos monetarios.

"Las ventas minoristas de julio fueron sustancialmente más débiles de lo esperado. Es probable que reflejen en parte que el efecto positivo de los estímulo se desvanece, ya que la mayor parte de los pagos se distribuyeron en el segundo trimestre. Además, el informe, que captura principalmente las ventas de bienes, probablemente indique un cambio hacia el consumo de servicios", explican los analistas de Barclays.

Por su parte, desde Link Securities comentan que "es factible que la nueva ola de la pandemia provoque una ligera ralentización en el proceso de recuperación económica, afectando más a determinados sectores de actividad, como los de ocio y turismo, aunque no esperamos que lo haga de forma relevante".

"No obstante", añaden, "con las bolsas en máximos, no descartamos que los mercados entren en una fase de consolidación a la espera de comprobar el verdadero impacto de esta nueva ola en la economía o, incluso, que experimenten una corrección, que no creemos que, de producirse, vaya a ser muy pronunciada".

Así las cosas, la principal referencia de la jornada en Estados Unidos será la publicación de las actas de la última reunión de la Fed. Los mercados buscarán claves para poder determinar cuándo anunciará el banco central estadounidense el inicio del proceso de retirada de estímulos. No obstante, la renovada incertidumbre sobre la pandemia puede dejar algo "desfasado" el debate que se produjo en la reunión de julio, según estos expertos.

A nivel estratégico, los analistas de Citi anticipan que el rendimiento del bono del Tesoro USA a 10 años subirá hasta el 2%, lo cual "presionará a las valoraciones de las bolsas mundiales y a las acciones de crecimiento en particular. Por lo tanto, recortamos el sector de la Tecnología de EEUU hasta ‘neutral’ y subimos la renta variable de Japón hasta ‘sobreponderar’", argumentan en uno de sus últimos informes.

EMPRESAS, ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

En la escena empresarial, las ventas de la minorista Target han superado las estimaciones del consenso en el segundo trimestre.

Por análisis técnico, el S&P 500 "se encuentra en subida libre absoluta. Así, los mínimos y máximos crecientes en el S&P 500 se suceden una y otra vez sin tener fin. Y esto no es otra cosa que la definición más sencilla de lo que es una tendencia alcista", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Hasta que no tengamos un cierre semanal por debajo del último mínimo creciente, no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la impecable tendencia alcista en todos los plazos. Así, el soporte a vigilar en este momento lo tenemos en los 4.233 puntos", concluye este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,7%, hasta los 66,10 dólares. Además, el euro se aprecia un 0,03% y se cambia a 1,1712 dólares. Y la onza de oro sube un 0,1%, hasta 1.790 dólares, mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 1,268%. Por último, el bitcoin cae un 0,3%, hasta 45.360 dólares.