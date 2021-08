El principal índice del mundo se encuentra en subida libre absoluta, lo mismo ocurre con el Nasdaq y con el Dax alemán. Los mínimos y máximos crecientes son incontestables y así solo cabe seguir haciendo una cosa: subir y subir.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA ALCISTA S1 4233 S2 4164 R1 4500 R2 5000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El principal índice del mundo acumula una subida del 103% desde los mínimos de marzo de 2020 tras la pandemia. Durante los meses de agosto a noviembre este despegó un movimiento lateral (consolidación) y a mediados de noviembre volvía a romper al alza y hasta el día de hoy. Así, los mínimos y máximos crecientes en el S&P 500 se suceden una y otra vez sin tener fin. Y esto no es otra cosa que la definición más sencilla de lo que es una tendencia alcista.

De lo que se deduce que, en la medida en que no tengamos un cierre semanal por debajo del último mínimo creciente, no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la impecable tendencia alcista en todos los plazos. Así, el soporte a vigilar en este momento lo tenemos en los 4.233 puntos. Sí, ya sé que la sobrecompra es muy alta, demasiado. Pero viene siendo así desde diciembre y fíjense todo lo que ha subid el índice desde entonces. Y es que cuando la tendencia alcista es muy fuerte la sobrecompra no sirve de nada. Los precios pueden permanecer mucho tiempo sobrecomprados mientras este sigue escalando posiciones.