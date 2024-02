Los inversores navegan por un mar de dudas. Poco a poco las expectativas de bajadas de tipos se van desinflando a ambos lados del Atlántico, y es que los últimos datos que se han publicado no apoyan, al menos por el momento, la idea de una pronta relajación monetaria. En el punto de mira está, sobre todo, la Reserva Federal estadounidense (Fed), y es que sus decisiones servirán de guía sobre qué se puede esperar del resto de bancos centrales este 2024. En el caso de la Fed, el consenso cada vez retrasa más el inicio de los recortes, e incluso planea ya la posibilidad de que no solo no haya bajadas, sino que podrían producirse nuevas subidas. ¿Qué ocurriría en tal caso? Esta y otras cuatro cuestiones clave para el mercado son las que ha tratado de responder Bank of America (BofA).