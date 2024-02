El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha sido tajante: el banco central estadounidense seguirá siendo prudente a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. La cautela va a ser la nota que va a dominar las reuniones del Comité del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) y las discusiones sobre posibles recortes de los tipos de interés, ha dicho Jerome Powell, que ha avisado que es probable que la Fed acometa bajadas, pero menos de las que descuenta actualmente el mercado.

Así se ha pronunciado en una entrevista con la 'CBS', que ha aprovechado para insistir en la idea que ya dejó caer la pasada semana, tras la reunión de la Fed: "Solo queremos algo más de confianza antes de dar ese paso tan importante de empezar a recortar los tipos de interés", ha remachado.

Powell ha mostrado confianza en la economía estadounidense, y ha dicho que pese a lo que algunos puedan creer, el FOMC no se dejará influenciar por las elecciones presidenciales de este año a la hora de tomar decidir sobre los tipos.

"Con una economía así de fuerte, sentimos que podemos abordar la cuestión de cuándo comenzar a reducir las tasas de interés con cuidado", ha indicado el presiente de la Fed, que ha afirmado que el en banco central solo "queremos ver más pruebas de que la inflación está bajando de manera sostenible al 2%". Y ha remarcado que la confianza del FOMC "está aumentando", aunque poco a poco.

Cabe destacar que la entrevista, aunque se publicó este domingo, se grabó el pasado jueves, antes de conocer el informe de empleo que se publicó el viernes y que reveló que el mercado laboral estadounidense se había disparado en enero al crear 353.000 nuevos puestos de trabajo.

Precisamente este dato ha alejado las esperanzas de un primer recorte en marzo, algo que ya dejó caer el propio Powell la semana pasada al decir que no era "el caso base" y en lo que ha insistido en la entrevista. La Fed dejó los tipos sin cambios en el rango entre 5,25% y 5,5%, y aunque el mercado descuenta hasta cinco bajadas de un cuarto de punto este año, el presidente del banco central estadounidense ha señalado en la entrevista que lo que importa es el "diagrama de puntos" que maneja el FOMC.

El pasado mes de diciembre las estimaciones de los miembros individuales apuntaban a tres movimientos este año en la gráfica. "Actualizaremos [las perspectivas] en la reunión de marzo. Diré, sin embargo, que hasta ahora no ha ocurrido nada que me haga pensar que la gente cambiaría drásticamente sus pronósticos", ha incidido Powell, que ha indicado que "está llegando el momento" de acometer recortes, pero tal vez todavía no.