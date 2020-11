"Vamos a acabar siendo un bolsín de segundo nivel". Así de tajante se mostraba un experto, en declaraciones a Bolsamanía, a finales del pasado mes de octubre al hablar del Ibex. "Cada vez sigo a la bolsa española más de pasada. Poco a poco la han ido matando, y lo de la tasa Tobin va a ser la puntilla", añadía.

Las cosas han cambiado sustancialmente durante este mes. El selectivo experimenta un rally del 20% desde el 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Diez sesiones han pasado desde entonces y, de esas diez, ocho se han saldado con números verdes. En las últimas seis jornadas, el índice español acumula alzas del 16%.

Este mismo experto mantiene actualmente sus reservas sobre el Ibex y su preferencia por otras bolsas. Sin embargo, reconoce que, para tener una cartera diversificada, hay que mirar a Europa "sin descartar por completo la bolsa española, donde puede haber valores con proyectos interesantes y con buenas perspectivas de crecimiento de resultados".

Eso sí, el sector bancario no está entre sus preferencias, por mucho que sea en gran medida responsable de este último rally del Ibex. En la pasada jornada, los bancos se dispararon por la operación de venta de BBVA de su filial en EEUU por 9.700 millones. Se avecinan más operaciones corporativas y hay claramente movimiento entre las entidades financieras. "Aunque pueda estar 'barato', es un sector que no me gusta", remarca este analista.

Pablo García, director de análisis de Divacons-AlphaValue, sí que incluye a los bancos españoles (en este caso BBVA y Santander) después de mucho tiempo de mantenerlos fuera de sus apuestas. El rally en la bolsa española del pasado 9 de noviembre, cuando Pfizer anunció que su vacuna contra el Covid tiene una efectividad del 90%, ha llevado a la firma a reposicionar sus carteras, "incrementando algo" Europa y también España, en donde prácticamente no estaban salvo con Iberdrola.

"La semana pasada compramos BBVA, Sabadell, Munich Re, IAG, EasyJet... Ahora en España tenemos BBVA, IAG, Sabadell y mantenemos Iberdrola. Incrementamos estos sectores Covid no porque en el corto plazo el panorama sea bueno, sino porque, si asumimos que las las bolsas se adelantan tres o seis meses, hay que estar preparados para no quedarnos fuera", explica García.

Hasta ahora, Divacons-AlphaValue estaba muy largo en tecnológica, sobre todo americana, 'utilities', en energías renovables, también en alimentación y distribución alimenticia y farmacéuticas. "Lo que hemos hecho, dado que ahora, en el medio plazo, la visibilidad es mayor, es redistribuir y entrar en sectores en los que no estábamos, como aerolíneas, bancos, seguros, o compañías cíclicas, como petróleo", explica el responsable de análisis. "Con la liquidez que teníamos, hemos intentando amortiguar la infraponderación de Europa y España. No es un cambio radical, pero sí que es significativo", reconoce.

"ESTOY CONVENCIDO DE QUE OTROS LO SEGUIRÁN HACIENDO MEJOR"

José María Rodríguez y César Nuez, analistas de Bolsamanía, asumen que el Ibex lo ha hecho muy bien en las últimas dos semanas y que hay valores que estaban muy tocados y cuyo aspecto ha mejorado, especialmente entre los 'blue chips'. Aun así, siguen apostando por otros índices para invertir su dinero antes que por el Ibex.

"A medio y largo plazo, no sólo pienso que es mejor invertir en el Dax y en Wall Street. Estoy convencido de ello", afirma rotundo Rodríguez. "Lo seguirán haciendo mucho mejor que el Ibex. Viene siendo así durante la última década y seguirá siendo así", añade.

César Nuez, por su parte, prefiere el EuroStoxx, el Cac, el Dax... antes que el índice español. "Sigue sin gustarme", asegura convencido.