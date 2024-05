Puig ha sido protagonista de la mayor operación bursátil del año; sin embargo, según CCOO, "maltrata y vapulea" a su plantilla. La multinacional catalana de perfumería, moda y cosmética se estrenó en el parqué catalán y desde el sindicato señalan que, "mientras la dirección se mostraba exultante, en la fábrica madrileña se vivía una situación radicalmente distinta. Hace meses que el panorama es desolador en la división Derma España".

"A los sucesivos incumplimientos del convenio se suma una oleada de salidas con un porcentaje muy alto de rotación en la plantilla, la ausencia de un sistema de fichaje, la negativa de la empresa a regular el teletrabajo y la presión a la que somete a la representación de CCOO", añaden.

Pese a que la compañía catalana de moda y fragancias cerró 2023 con un ingreso récord de 4.304 millones de euros (un 19% más que en 2022) y con un EBITDA de 849 millones (un 33% más), "no aplicó la subida salarial que marca el convenio, aunque en su web asegura que la justicia y el respeto son dos de sus principales valores".

CCOO de Industria denuncia que el grupo Puig conoce lo que está ocurriendo en la división Derma España, pero mira para otro lado y no hace nada para solucionarlo. "Permite que se incumpla el convenio en materia de dietas (paga 15 y no los 25 euros comprometidos); que la planta carezca del sistema de control de jornada al que le obliga la ley y que no se abone a la totalidad del personal la subida salarial pendiente del 10,3%, que recoge el Convenio General de la Industria Química, el que se aplica en la empresa".

En este mismo comunicado añaden que, "Derma España, integrada por las marcas Apivita y Uriage, también se niega, con el amparo del grupo Puig, a regular el teletrabajo. Rechaza implantar una política transparente sobre esta materia y lo mantiene como un derecho individual y arbitrario. Además, tampoco cumple su compromiso de trasladar trimestralmente sus cuentas al comité de empresa. Y por si esto no fuera suficiente, se multiplican las salidas de la empresa (más de noventa en tres años). Si nada cambia, CCOO de Industria valorará las acciones legales a emprender. Además, no descarta poner en marcha un calendario de movilizaciones para aliviar la situación".