El Ibex sigue en fase de rebote, como el resto de las plazas europeas, aunque lo hace claramente mejor este lunes gracias al impulso de los bancos por la operación anunciada por BBVA.

César Nuez, analistas de Bolsamanía y responsable de Trader Watch, duda de que el selectivo logre superar los 8.000 puntos este lunes, niveles que roza a estas horas. "Hay que andar con cuidado porque se ha dejado un hueco en la apertura y esto puede significar que se frene en estos niveles", advierte. Si rompiera este nivel, buscaría cubrir el hueco bajista de marzo que tiene en los 8.375 puntos. "Yo creo, sin embargo, que hoy no va a poder con los 8.000 y que puede haber una corrección", añade Nuez.

Y por encima, José María Rodríguez, experto de Bolsamanía, recuerda igualmente que está ese nivel "de mucho mayor calado", el hueco bajista semanal de marzo en los 8.375 puntos. Este hueco se corresponde, además, aproximadamente, con un ajuste/retroceso del 61,8% de toda la caída desde los máximos de principios de año hasta los mínimos de octubre.

"Por supuesto que me puedo equivocar, pero la experiencia me dice que en muy pocas ocasiones este tipo de 'gaps' se cierran/anulan ante la primera ocasión que se presenta. Lo normal es que el hueco se rellene parcial o totalmente para, desde ahí, tomarse un respiro. Y, si acaso, en el siguiente intento tener más probabilidad de éxito. Pero es cierto que no veo al Ibex cerrando dicho hueco. No en el primer intento, desde luego", advierte Rodríguez.