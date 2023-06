El endurecimiento en las condiciones de financiación para la compra de una vivienda no es el único problema al que deben enfrentarse los futuros compradores: el stock no se recupera y sigue presionando al mercado, donde los precios no dejan de marcar nuevos máximos. Las casas costeras no son una excepción, y en los últimos doce meses quienes buscan vivienda han visto que cada vez había menos opciones de compra y unos precios más elevados. No en vano, 19 de las 22 provincias con viviendas costeras en España han reducido su oferta durante el último año y, en consecuencia, han incrementado sus precios.