Las altas temperaturas que se están viviendo en casi toda España están empezando a influir en la búsqueda de vivienda. Hoy en día, con la crisis climática cada vez más presente en la conciencia colectiva, el vínculo entre el clima y las soluciones urbanísticas y residenciales aplicadas en cada zona es notorio, y eso se plasma en algo tan común como la búsqueda de vivienda, ya que un 29% de los demandantes de vivienda buscan casa en un lugar con un clima que no sea extremo, según datos de Fotocasa.

Esta tendencia se hace más notable en el caso de los alquileres, ya que suponen mayor flexibilidad para que el inquilino pueda cambiar de residencia según el clima varía. No en vano, cerca del 32% de los que se encuentran en un alquiler asegura buscar o haber buscado vivienda en un lugar con un clima distinto al de su residencia en el momento de búsqueda, pero este dato desciende a un 25% entre los que tienen una casa en propiedad.

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, ha señalado que los último años "hemos visto cómo en muchas zonas de España los veranos cada vez son más cálidos y los inviernos más fríos", lo que también afecta "a sus bolsillos ya que cada vez hay que poner durante más tiempo el aire acondicionado y la calefacción según la estación". Esto ha causado que los españoles "le den cada vez más importancia al clima a la hora de buscar una vivienda en una nueva localidad".

Así, un 12% de los inquilinos que buscan trasladarse a causa el clima lo hace en busca de temperaturas más suaves, tras lo que un 10% busca un clima más cálido y otro 10% lo prefiere más frío. Además, la necesidad de flexibilidad para poder tomar estas decisiones puede ser la causa de que los más jóvenes sean los que primeros que declaran que el clima y las temperaturas influyen en su búsqueda de vivienda.

Esto se traduce en que el 37% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años ha buscado vivienda en un lugar con un clima distinto, de los que un 15% buscan zonas más suaves, un 12% en una zona con un clima más cálido y el 10% en una zona con un clima más frío.

Además, los demandantes catalanes son los que más han contemplado esta variable en su búsqueda de vivienda, con un 32% que asegura que busca o ha buscado vivienda en un lugar con un clima distinto al de su lugar de residencia. Tras ellos se encuentran los madrileños, con un 30% que ha buscado en un lugar con un clima diferente, un 11% para encontrar un lugar con un clima más cálido.

El tipo de ciudadano que busca vivienda basándose en estos factores no tiene muchos aspectos diferenciales, ya que se produce en igual medida entre hombres y mujeres y la mayoría comparten piso con otras personas. No obstante, cuando se analiza la edad por tramos se percibe una clara diferencia entre los tramos de edad, ya que el 17% de los que tienen en cuenta el clima tienen entre 18 y 24 años, pero en el grupo de los que no lo tienen en cuenta solo hay un 12% en esta franja.

En cuanto al nivel de ingresos brutos mensuales por unidad familiar, entre los que han buscado vivienda en un lugar con un clima diferente el 38% está por debajo de los 2000 euros. Asimismo, si observamos su situación de convivencia, el 9% afirma compartir piso con personas ajenas a su núcleo familiar mientras que, entre los que no buscan vivienda en función del clima solo hay un 4% en esta situación.

Por otra parte, si nos referimos a la convivencia en pareja, el 22% está en esta situación. Esta cifra es significativamente más baja que la registrada por el grupo de los que no tienen en cuenta el clima en la búsqueda de vivienda, que marca un 28%.

Así, podemos definir que el perfil del demandante que está abierto a la movilidad en función del clima es el de una persona joven, que vive de alquiler y no tiene grandes ataduras a nivel personal, ya sea por pareja o por hijos.