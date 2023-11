Este 2023 no ha sido el mejor año posible para el lujo. Desde 2016, el sector había disfrutado de un fuerte impulso de los ingresos gracias a un crecimiento de las ventas orgánicas de más del 10% frente a una media histórica del 8%, favorecido, además, por un retorno de precios más altos en los últimos tres años. No obstante, la entrada en un entorno macroeconómico menos favorable no le ha sentado bien al lujo, por lo que UBS espera que el crecimiento de ventas se ralentice al 6% y prevé un cierto riesgo a la baja de los márgenes.