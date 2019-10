Santander ingresaría 1.300 millones más al año si los tipos estuvieran en el 1%

Prevé un "periodo largo" de política monetaria expansiva

Las entidades financieras se quejan recurrentemente de que la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) penaliza su rentabilidad y tienen bien estudiado su impacto. En el caso de Santander, una subida de los tipos de interés (actualmente en el 0%) de cien puntos básicos supone un aumento de los ingresos de unos 1.300 millones de euros al año, según explicaba el miércoles su director financiero.

La cifra no deja de ser significativa. Sin ir más lejos, está cerca del beneficio que obtuvo la entidad en el segundo trimestre estanco de este ejercicio y da una idea sobre cómo de fuerte es el impacto directo que los tipos bajos tienen en los bancos, a pesar de que desde el BCE el mensaje es claro: son positivos para la economía en su conjunto y, por tanto, también para las entidades.

José Cantera, director financiero de Santander, explicaba la cifra durante la presentación de resultados de la entidad, que acumuló unas ganancias de 3.732 millones de euros en los nueve primeros meses del año, importe que representa un 35% menos que un año antes debido a la fuerte dotación realizada por Santander para cubrir el ajuste del fondo de comercio de Reino Unido y los costes de la reestructuración en este mercado y en España, equivalente a 2.448 millones de euros.

“Los balances son sensibles positivamente a las subidas de tipos. 100 puntos básicos de movimiento de la curva entera supondrían 1.300 millones de euros de ingresos más”, apuntaba Cantera.

Hace unos días, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, explicaba que en su caso 50 puntos básicos de subida del precio al que se presta el dinero permitirían a la entidad sumar 500 millones de euros en dos años.

Por su parte, José Antonio Álvarez, su homólogo en Santander, apuntaba el miércoles que los tipos de interés negativos o bajos se mantendrán durante un “periodo largo” que aún no es posible cuantificar en años.

Y menos en un contexto en el que el BCE no está solo en su política. La Reserva Federal, este mismo miércoles, decidía recortar los tipos de nuevo. La cosa va para largo y en el horizonte de los tipos bajos solamente se vislumbran malas noticias para la banca.

NO SE TRASLADARÁ A LAS FAMILIAS

En todo caso, ni con este escenario se plantean en Santander comenzar a cobrar a las familias por sus depósitos, pues no creen que se den las condiciones para ello en este momento. "No veo, con los niveles actuales, que esto llegue al retail, no lo veo", apuntaba Álvarez.

A los que sí trasladan ya la factura del coste que le supone el exceso de liquidez depositado en el BCE es a los clientes institucionales, a los que ya cobran por sus depósitos, en línea con otras entidades. De acuerdo con Álvarez, irán ampliando el colectivo al que cobran con los "clientes grandes" que tengan depósitos "no operativos", pero no se traspasará la línea roja de los minoristas.