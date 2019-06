Sabadell coge el testigo de la 1|2|3 de Santander: paga un 3% si cobras 3.000€

Después de la 'muerte' de la Cuenta 1, 2, 3, el proyecto estrella del Banco Santander, la única cuenta que remuneraba los ahorros en tiempos de tipos negativos, coge el testigo el Banco Sabadell y su Cuenta Expansión Plus, pagando hasta un 3% el primer año. Pero solo a los clientes con nivel mínimo de ingresos de 3.000 euros. Pese a que la entidad asegura que "sí, es rentable" por estar vinculada a un determinado tipo de cliente, lo cierto es que el entorno económico apunta a lo contrario. Sobre todo, después de que, este martes, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi reconociera que si las perspectivas no mejoran, serán necesarios estímulos adicionales y nuevas reducciones de tipos.

Una situación complicada para los ahorradores y bastante parecida llevó hace unos meses (octubre de 2018) a Ana Botín a rebajar el saldo remunerado de la Cuenta 1, 2, 3 a tan solo 1.000 euros desde los 15.000 en que comenzó en mayo de 2015. Este producto (una apuesta personal de Botín que importó de Reino Unido) ocasionó importantes pérdidas al banco. El primer año, de 600 millones y el segundo, de 400, según fuentes conocedoras de la situación.

El Santander defendió que iba a rentabilizarla vendiendo más productos a los clientes que entraran al "universo 1, 2, 3", pero no pudieron cumplir estos propósitos ya que los tipos no subían. Ahora, la Cuenta Expansión Plus del Banco Sabadell ha tomado el relevo.

Sin embargo, fuentes de la entidad no descartan que puedan cambiar la remuneración y los requisitos del producto, algo que dependerá "de las condiciones del mercado". "Revisaron las condiciones" antes de lanzarla, aunque el entorno "lo hace cada vez más complicado". A cierre del primer trimestre de 2019, Sabadell contaba con 3,1 millones de cuentas Expansión abiertas y un crecimiento interanual del 6%, según apunta la entidad.

Pese a esto, afirman que a día de hoy "es rentable" porque está destinada a un cliente con un perfil medio/alto que debe ingresar al menos 3.000 euros mensuales. Aunque el juego para el banco no es ese, sino que, una vez dentro, los vinculan a la entidad ofreciéndole otras alternativas de productos.

"Seguimos siendo el mejor banco de España de margen de cliente en un entorno de tipos ultra bajos" explican desde Sabadell. "Con este producto, vinculamos al cliente y entablamos una relación para venderle otros productos".

La entidad catalana, siempre se ha mostrado muy crítica con la cántabra respecto a la Cuenta 1, 2, 3. Por ello, defiende que lo de Santander fue una fórmula distinta "porque sus ofertas eran muy agresivas y querían captar de manera masiva clientes" de manera que, si después mantenían esas condiciones, "el foco de rentabilidad disminuye porque pierdes dinero".

En este sentido, explica que, cuando lanzas campañas de captación de clientes, "sabes más o menos, dentro de un tiempo con cuantos te vas a quedar". Y ahí estaría la diferencia con el Santander, ya que el Sabadell tiene las cuentas claras.

LA EXPANSION PLUS FRENTE A LA 1, 2, 3

Pese a que ambas entidades remuneran actualmente con hasta un 3%, en el Sabadell, el saldo máximo a remunerar es de 10.000 €, además debes tener saldos en ahorro-inversión superiores a 30.000 euros. Y una nómina de 3.000.

El Santander, aunque mantiene la remuneración del 3% en la bonificación de recibos, se adaptó a las condiciones del mercado ajustando el límite máximo del saldo remunerado a 1.000€ y exige domiciliar una nómina o ingresos recurrentes de al menos 600 al euros mes. Esta entidad ofrece, a cambio, convertirte en accionista porque consigues 1 acción de bienvenida.

Por delante de estas y si el ahorrador busca una alta rentabilidad, encabezan la lista la Cuenta Nómina de Bankinter y la Cuenta Vamos de Ibercaja, con rentabilidades del 5% el primer año y del 2% el segundo en ambos casos. Bankinter, pone como requisito que el ahorro no supere los 5.000 euros y que la nómina sea a partir de 1.000€. E Ibercaja eleva el saldo máximo a remunerar hasta los 6.000 euros y requiere una nómina o pensión de 600 euros.