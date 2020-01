Sabadell se muestra realista y cree que es un banco "especialmente barato" en bolsa, pero considera que no es el único. "El mercado es el mercado. Somos un banco especialmente barato, pero en el mercado todos los bancos están especialmente baratos, con alguna excepción", ha explicado Josep Oliu, presidente de Sabadell, este viernes durante la presentación de resultados de la entidad.

No obstante, Oliu ha señalado que esta circunstancia "no afecta" al día a día del banco ni a sus actuaciones. El último precio de cierre de Sabadell, registrado el jueves, es de 0,946 euros por acción, si bien este viernes el mercado no está acogiendo muy bien los resultados que presentó el banco ayer a cierre de mercado y le está castigando con un descenso del 10%.

Jaime Guardiola, consejero delegado del banco, considera que estas caídas pueden tener que ver con el hecho de que pretendían vender a mayor precio una serie de carteras de activos cuya salida se firmó al cierre del ejercicio, concretamente de Coliseum, Challenger y Rex, que han ido a parar a manos de Cerberus. "Tienen este ajuste adicional de forma no esperada y puede ser la causa principal de ese movimiento en el mercado, que ya veremos cómo se va concretando", ha explicado.

Sin embargo, ha rechazado que la caída en bolsa tenga que ver con malas perspectivas para el ejercicio actual, como están diciendo ya algunos analistas. "Hemos hecho un ejercicio realista", ha manifestado Guardiola, que ha defendido que la posición de balance de Sabadell "compara fantásticamente bien con los peers". Para el banco, el balance es la "prioridad", lo cual implica incluir previsiones menos boyantes. Además, ha explicado que si el banco no tuviera que hacer inversiones por digitalización "quizá tendría mejor pinta la cuenta de resultados, pero Sabadell se quedaría atrás".

Por otra parte, Oliu ha querido matizar sus palabras sobre que no descartaba una fusión y ha aclarado que "hoy por hoy" en Sabadell no contemplan protagonizar ninguna operación corporativa, ni siquiera con Bankia, con quien ya mantuvo contactos en el pasado para una integración, que se frustraron por las caídas en bolsa, como adelantó Bolsamanía.