No lo está pasando bien PharmaMar en bolsa ya desde hace tiempo. El último 'latigazo a la baja' comenzó a finales de abril y, desde entonces, se deja un 25%. La compañía ha perdido esta semana el nivel psicológico de los 80 euros y ahora el foco está en el soporte que tiene en los mínimos de diciembre, en los 66,26 euros. Antes aparece otro, en los 69,45 euros, pero es menos relevante.

Tras caer todo lo que ha caído -en esta última semana ha perdido un 5,4%- cabe preguntarse si conviene aprovechar estos recortes para entrar en la compañía. Por delante tiene la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que se celebra entre el 4 y el 8 de junio, y los datos que va a presentar sobre Zepzelca (lurbinectedina), Yondelis (trabectedina) y PM14 podrían contribuir, en cierta medida, a animarla.

"Últimamente, cualquier noticia, aunque sea buena, parece que se recibe mal o con poco interés", señala un experto consultado por Bolsamanía al hablar de la biotecnológica y de lo sensible que suele ser siempre a las informaciones, tanto para bien como para mal. De hecho, llama la atención que ese 'latigazo a la baja' señalado más arriba comenzó precisamente tras una buena noticia, como fue que recibiera la autorización para el inicio del ensayo clínico de fase III Neptuno, que determinará la eficacia de su compuesto Aplidin contra el Covid. Esta era una noticia muy esperaba que, aunque se recogió con alzas en un primer momento, ha servido de punto de partida para lo que puede considerarse una toma de beneficios que se está alargando en el tiempo.

"A MEDIO Y LARGO PLAZO NO ES UNA BUENA OPCIÓN"

José María Rodríguez y César Nuez, analistas de Bolsamanía, no recomiendan entrar ahora en PharmaMar. "Si hay que intentarlo sería en esos mínimos de diciembre, en los 66,26 euros", explica Rodríguez.

César Nuez también se refiere a esos niveles, donde "nos la podríamos jugar para un rebote, pero solo especulativo". Desde su punto de vista, a medio y largo plazo PharmaMar no es una buena opción para "el inversor normal", más tradicional, porque su aspecto técnico se ha complicado en estos meses y ya no presenta un sesgo alcista tan dominante.

La compañía ha intentado esta semana animar su cotización haciendo públicos resultados de su ensayo para el uso de Aplidin contra el Covid, destacando que el 74% de los pacientes con enfermedad moderada recibieron el alta hospitalaria en la primera semana de tratamiento. Sin embargo, esta información tampoco ha reactivado sus títulos, en medio de cierta sensación de agotamiento entre los inversores.

A principios de este mes Bolsamanía hablaba con un experto sobre la situación de la empresa y los motivos de las caídas en bolsa. Éste explicaba que PharmaMar tiene una gran dependencia de su compuesto Zepzelca y que todavía no se ha aprobado en Europa "ni tenemos noticias de cómo va el proceso". Zepzelca sólo se distribuye en Europa para uso compasivo, mientras que la FDA (Food and Drug Administration) estadounidense lo aprobó en junio del año pasado bajo la regulación 'accelerated approval' (Autorización Temporal de Uso). Añadía este analista que con PharmaMar ocurre, además, que el mercado está muy acostumbrado a que las cosas salgan bien y muy condicionado por el flujo de buenas noticias. "Cuando las cosas no salen más que perfectas, entonces vienen los recortes", explicaba.