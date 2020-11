La pandemia mundial de coronavirus ha sufrido un giro de 180 grados esta semana por los excelentes resultados que han obtenido hasta la fecha dos de las candidatas a vacuna que se hallan en estadios avanzados de sus ensayos clínicos. El impacto de la noticia de Pfizer-BioNtech, que anunciaba a bombo y platillo una efectividad del 90% en la última fase de la investigación, ha supuesto un punto de inflexión en la progresión de la enfermedad y ha espoleado al resto de laboratorios que se hallan en la ‘pole’ para ser los más rápidos, los más baratos y los más eficaces. Y para llevarse el gato al agua de los gobiernos que ya ultiman sus planes de vacunación y las compras de dosis.

Dos días después de la germano estadounidense, era la rusa Sputnik V, de Gamaleya Research Institute, quien mostraba al mundo unos resultados ligeramente superiores, del 92%. La OMS registra, a fecha de 3 de noviembre, en su informe especial sobre laboratorios farmacéuticos que investigan la inmunización, un total de 202 candidatas, de las cuales 155 se hallan en fase preclínica, mientras 47 tienen en marcha estudios con humanos. De estas, 9 laboratorios han llevado 10 candidatas a la fase III, la última de los ensayos clínicos, y se hallan en una carrera abierta por cerrar contratos gubernamentales, permisos de agencias del medicamento y poner en marcha toda la logística de la fabricación y distribución de las dosis.

El gasto mundial en vacunas suponía unos 41.000 millones de dólares en 2018, pero es un negocio que a duras penas logran rentabilizar los laboratorios farmacéuticos, ya que la inversión para la investigación suele ser de 25.000 millones de dólares y se prolonga al menos una década. Pero el coronavirus ha acelerado los tiempos y ha generado una lluvia de millones por parte de los gobiernos de los grandes países, que han adelantado la financiación y han abierto a toda la industria un pastel que mayoritariamente se reparten entre GSK, MSD, Pfizer y Sanofi. “Los plazos de desarrollo y de aprobación son más rápidos con estas vacunas debido a la emergencia sanitaria”, explica en su web la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Sólo en España, el Ministerio de Sanidad calcula que tendrá 20 millones de dosis de vacunas de Pfizer en 2021, que se suman a los 31 millones de dosis que se comprarán a AstraZeneca, mientras ultima el plan de inmunización que quedará perfilado el 23 de noviembre, según el Gobierno. Bruselas ya se ha comprometido a adquirir 200 millones de dosis de la candidata de Pfizer y BioNTech, ampliables en otros 100 millones, que se sufragarán con el fondo de 2.700 millones de dólares del fondo de emergencia de la Unión Europea (UE). El bloque comunitario también ha firmado un contrato con Sanofi-GSK para asegurarse el acceso a 300 millones de dosis de su vacuna. A finales de octubre, cerró otro contrato con Janssen (Johnson & Johnson) para que los Estados miembros puedan adquirir vacunas, con la posibilidad de ampliarlas a otras 200 millones. Paralelamente, la Comisión Europea también han concluido con éxito las "conversaciones exploratorias" para adquirir la vacuna de CureVac y la de Moderna.

Además, varios países, entre los cuales Francia, Alemania, Holanda e Italia, firmaron hace meses contratos con AstraZeneca de los que no ha trascendido el monto. Japón también ha rubricado un acuerdo con Pfizer y EEUU lleva repartidos cerca de 10.000 millones de dólares en su operación ‘Wrap Speed’, con la que ha esponsorizado a los principales laboratorios que desarrollan el remedio.

Los expertos se congratulan de toda esta competición, “ya que la gran cantidad de candidatas asegura que alguna funcionará”. Además de Pfizer-BioNtech y Sputnik V, Moderna no ha querido quedarse a la zaga y ha avanzado que publicará sus resultados a finales de mes, mientras AstraZeneca, que desarrolla el remedio junto a la Universidad de Oxford, lo hará a principios de diciembre. La británica adelantó a finales de octubre que los primeros resultados del ensayo mostraron una "respuesta inmune sólida" en las personas de mayor edad, el grupo de mayor riesgo. Los datos y cifras son prometedores, pero aún no se llega al 100% de efectividad que tienen las vacunas tradicionales. No obstante, los supervisores farmacéuticos no se pondrán exquisitos en este punto: la Agencia Europea del Medicamento no ha establecido un umbral, mientras que la FDA estadounidense pedirá un 50%.

QUIÉN FABRICARÁ LAS PRIMERAS DOSIS

“Las exigencias relativas a la seguridad son las mismas que para el resto de vacunas y no se rebajarán debido a la pandemia”, según la EMA. No son pocos los médicos y expertos que señalan que las prisas y la precipitación no son buenas compañeras en el camino para combatir el Covid-19 y la primera vacuna no tiene por qué ser la más efectiva ni la más segura. Precisamente, la vacuna de AstraZeneca paró unos días sus ensayos a finales de octubre por la enfermedad de un sujeto de pruebas. Lo mismo ocurrió con el grupo farmacéutico Johnson & Johnson (Janssen) que también suspendió varios días su ensayo por el mismo motivo y la china Sinovac tuvo que pausar sus ensayos en Brasil.

Además, los resultados de la vacuna de Pfizer han mostrado efectos secundarios del 50% en quienes recibieron la dosis más alta y en la de CanSino más del 75%, incluso aunque ya había reducido las dosis para tratar de evitarlos. Moderna ha registrado consecuencias moderadas en el 60% de quienes la usaron.

Con todo, de la decena de candidatas que están en fase III, desarrolladas por los laboratorios Sinovac, Sinopharm -que investiga dos-, AstraZeneca-Universidad de Oxford, CanSino, Instituto Gamaleya, Janssen, Novavax, Moderna y Pfizer-BioNTech, esta última tiene todos los números para pasar primero a la fase IV y recibir autorización regulatoria para su comercialización. Ya ha anunciado que dispondrá de 50 millones de dosis antes de final de año.