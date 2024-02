Las acciones de Nintendo han caído un 5,84% este lunes después de que los inversores hayan digerido las noticias de que la compañía nipona habría comunicado a distintas desarrolladoras de videojuegos que tiene planeado retrasar el lanzamiento de la sucesora de su exitosa consola Nintendo Switch a 2025. De hecho, la caída pudo ser mayor, ya que los títulos registraron su mayor descenso intradía desde octubre de 2021 antes de moderarse a lo largo de la jornada.

Según publicó este pasado viernes el medio digital 'Video Games Chronicle', la creadora de Super Mario o The Legend of Zelda estaría estudiando lanzar su nueva consola en el primer trimestre de 2025 frente a una ventana de lanzamiento anterior a finales de 2024, quizás coincidiendo con el trimestre de Navidad. Otros medios como 'Eurogamer' o 'Bloomberg' han corroborado estas informaciones con sus propias fuentes.

Cabe señalar que esta ventana de lanzamiento no sería extraña, ya que la compañía radicada en Kioto lanzó la primera Nintendo Switch el 3 de marzo de 2017. No obstante, el lanzamiento de la consola híbrida estuvo condicionada por el fracaso de ventas de Wii U, predecesora de la Switch que no consiguió el apoyo de los estudios externos y que puso a Nintendo en una situación financiera especialmente frágil desde su lanzamiento en 2012 hasta su descontinuación en 2017.

Recientemente, el presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, reconoció en la presentación de resultados de la compañía que Switch sería "el negocio principal" de Nintendo este año fiscal, dejando entrever que no habría nuevo hardware este mismo año. Asimismo, Furukawa añadió que vender más de la consola existente será un reto para Nintendo, ya que la híbrida cuenta con 139 millones de unidades vendidas ya. Esta cifra es todo un hito: PlayStation 2 (155 millones) y Nintendo DS (154 millones) son las únicas consolas que han vendido más que Switch, que además se ha convertido en las últimas semanas en la consola más vendida de la historia en Japón.

Por otro lado, 'Bloomberg' espera que los inversores puedan seguir dejando caer el valor después de llevar la acción a un máximo histórico la pasada semana ante la expectativa de un lanzamiento de Switch 2 este mismo año. Por otro lado, otros analistas consultados creen que estas caídas podrían representar un interesante punto de entrada en el valor.

De igual modo, al presunto retraso de Switch se le une la creencia de que Nintendo podría también retrasar la publicación de algunos videojuegos de primera línea para acompañar el lanzamiento de su nuevo hardware. El software es la parte más lucrativa del negocio de la compañía y, en los próximos meses, apenas se espera un puñado de lanzamientos menores como 'Princess Peach: Showtime!', el remake de 'Paper Mario: La Puerta Milenaria' o la versión remasterizada de 'Luigi's Mansion 2'. Por el contrario, no se sabe nada de nuevos títulos de franquicias superventas como 'Mario Kart' o 'Pokémon', así como de videojuegos muy esperados por su público como 'Metroid Prime 4'.

"Los números de Nintendo para el ejercicio fiscal de marzo de 2025 podrían empezar a parecer bastante feos si el software clave se retrasa al mismo tiempo que el hardware actual haya envejecido tanto", señala Mio Kato, analista de LightStream Research, en declaraciones a 'Bloomberg'.

De su lado, Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, resta importancia a estos rumores y cree que es "sensato" que Nintendo retrase el lanzamiento de la sucesora de Switch "si eso significa que el producto final se lanza sin problemas técnicos". "Nintendo se beneficia de su atractivo intergeneracional con un hardware menos sofisticado y más barato de fabricar, lo que contribuye a sostener los sólidos márgenes de su consola insignia cuando para sus rivales estas ventas son deficitarias", subraya.

Asimismo, Mould recuerda que, "más recientemente, la compañía ha estado aprovechando su catálogo de propiedades intelectuales y el éxito masivo de la película de Super Mario Bros ilumina una gran vía potencial de ingresos por licencias en el futuro".