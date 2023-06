La cadena hotelera NH Hotel Group ha anunciado en la Junta General de Accionistas celebrada este jueves en Madrid que espera que los ingresos del segundo trimestre de 2023 superen en más de 100 millones de euros a los del mismo período de 2019, ultimo período sin efecto de la pandemia de Covid-19.

Ramón Aragonés, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de NH Hotel Group, también ha indicado que se espera que el EBITDA crezca entre abril y junio de 2023, "impulsado por los buenos resultados en los mercados clave, tanto en el segmento de ocio como en el corporativo".

En su discurso, el directivo de NH también ha anunciado que la ocupación media de los hoteles de NH ha mejorado "mes a mes" en el segundo trimestre, y se encuentra en niveles "cercanos" a los registrados en 2019. La compañía señala que el ingreso medio diario, que fue de 145 por noche en abril, ha seguido creciendo también de forma mensual.

Según el CEO, la "buena" evolución de todos los indicadores se trasladó también a la deuda financiera neta de la compañía, que pasó de 308 millones de euros a cierre de 2022 a 274 millones de euros a 31 de mayo del presente año.

Por su parte, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de NH Hotel Group ha propuesto al Consejo de Administración el nombramiento de Míriam González-Amezqueta, Tomás López Fernebrand y María Segimón de Manzanos como nuevos consejeros independientes. El Consejo de Administración, que se celebrará esta misma tarde, previsiblemente aprobará por cooptación el nombramiento de los tres. Además, el Consejo votará también la reelección de Ramón Aragonés como consejero delegado, después de que la Junta de esta mañana lo haya reelegido consejero ejecutivo de la compañía.

De igual modo, la Junta de Accionistas de NH Hotel Group ha aprobado todos los puntos del orden del día, entre ellos las cuentas, informes de gestión y estado de información no financiera anuales, así como la aplicación del beneficio de 2022 a reserva legal y la política de remuneraciones de los consejeros para el trienio de 2024 a 2026.

El consejero delegado ha detallado también los planes de crecimiento de la hotelera, que prevé abrir 1.900 habitaciones más entre 2023 y 2026, centradas en el segmento superior de marca, mediante contratos de gestión (89% del total) o renta variable (el 11% restante) y con mayor presencia en los mercados clave. Un 30% de las nuevas habitaciones se abrirán en Portugal, un 15% en España, un 14% en Italia y el 41% restante en Latinoamérica.

Aragonés ha repasado también las cifras de 2022, que fueron aprobadas por la Junta, destacando que este fue el primer año cerrado con beneficios desde 2019, gracias sobre todo a unos ingresos de 1.759 millones de euros, lo que representa un incremento de 925 millones de euros respecto a 2021 y un incremento de 41 millones de euros sobre los obtenidos en 2019. El EBITDA recurrente del año pasado fue de 250 millones de euros, equivalentes al 85% de la cifra obtenida en 2019, debido al impacto negativo de la variante ómicron en el primer trimestre.

Por otro lado, Aragonés se ha mostrado especialmente satisfecho por "la excelente evolución" de NH desde el segundo trimestre de 2022, tanto en actividad como en precios, lo que ha permitido superar las métricas de 2019. El consejero delegado ha añadido que se ha aplicado un "estricto" control de costes para contener la presión inflacionaria durante la fase de recuperación.

"ME HE DEJADO LA PIEL DEFENDIENDO A LOS MINORITARIOS"

Durante su comparecencia, Aragonés ha asegurado que se ha "dejado la piel" defendiendo los derechos de los accionistas minoritarios de la compañía hotelera y ha advertido de que se tiene que entender que la empresa "no es la misma que antes de la pandemia" y que hicieron "lo inimaginable" para salvarla durante los peores momentos de la crisis del coronavirus.

El consejero delegado ha señalado que "el ejercicio de la actividad del consejo de NH Hotel Group se ha sometido siempre a los mayores estándares de gobernanza, y es avalado desde hace años por los principales indicadores independientes internacionales".

"La compañía no es la misma, es una compañía distinta y no soy yo el que tiene que decir si vale más o menos, para eso están los valoradores. Pero desde luego la compañía tiene menos activos de los que tenía antes, tiene más deuda y tiene más gastos fijos. Y en este momento los niveles de conversión que está alcanzando la compañía no tienen absolutamente nada que ver con los que alcanzábamos antes de la pandemia y en el futuro me temo que seguirá siendo lo mismo", justificó.

En el transcurso de la junta algunos accionistas minoritarios denunciaron que los últimos movimientos empresariales de la hotelera, en la que su primer accionista se lanzó el pasado mes de mayo a la compra de acciones tras descartar una OPA de exclusión, estaban provocando "una mala publicidad" y "una "mancha en la reputación de la compañía", además de valorarla a un precio excesivamente bajo.

Una acusación rechazada rotundamente por el accionista mayoritario quien a través de la figura de su consejero Stephen Andrew Chojnacki aseguró que la compañía únicamente estaba ofreciendo "una alternativa de liquidez a los accionistas" y reiteró que realmente el precio de las acciones se situaba un 25-30% superior al precio de mercado en los seis meses anteriores.

Respecto a la acusación de algunos minoritarios de que los máximos directivos hayan decidido vender sus acciones, Aragonés aseguró que esta decisión se realiza "a nivel individual" y que en su caso se decidió aprovechar esa "ventaja de liquidez ofrecida por la compañía, una vez desistida la OPA".

"Eso no quiere decir que yo no crea en el futuro de la compañía, cuando hay una iliquidez como la que tiene la compañía, lamentablemente los resultados y la evolución de la acción no van en paralelo", explicó Aragonés reiterando que, sin duda, seguirá buscando los mejores resultados para la compañía.

La compañía considera en estos momentos "inapropiado" y "claramente ineficiente" la posibilidad de promover una OPA de exclusión teniendo en cuenta otros objetivos estratégicos actuales prioritarios tales como la inversión en reposicionamiento o expansión.

Aragonés concluyó su discurso reiterando que la compañía ha actuado en todo momento en cumplimiento con la normativa aplicable, y mostró el "profundo respeto" que el accionista mayoritario ha mantenido por los derechos de los accionistas minoritarios.