Moderna ha demandado a Pfizer y a su socio alemán BioNTech por una supuesta infracción de patentes en el desarrollo de la primera vacuna contra la Covid-19 aprobada en Estados Unidos, alegando que habrían copiado la tecnología ARN mensajero (ARNm) en la que se basan las vacunas de los dos laboratorios estadounidenses.

"Estamos presentando estas demandas para proteger la innovadora plataforma tecnológica de ARNm en cuya creación fuimos pioneros, invertimos miles de millones de dólares y patentamos durante la década anterior a la pandemia de Covid-19", ha señalado el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, en un comunicado.

La demanda ha sido presentada en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, así como en el Tribunal Regional de Düsseldorf. En el documento, el laboratorio radicado en Massachusetts señala que tiene patentes registradas entre 2010 y 2016 para la tecnología utilizada en ambos sueros.

Moderna señala que Pfizer y BioNTech "llevaron cuatro candidatos diferentes a las pruebas clínicas, incluyendo opciones que se habrían alejado de la vía innovadora de Moderna mediante el uso de ARNm no modificado". “Sin embargo, en última instancia, Pfizer y BioNTech descartaron esas alternativas y copiaron la tecnología patentada de Moderna", explican.

En este sentido, el laboratorio estadounidense ha indicado que la alianza Pfizer-BioNTech tenía otras opciones, pero que supuestamente "decidieron proceder con una vacuna que tiene exactamente la misma modificación química del ARNm" que la inyección de Moderna, entre otras acusaciones.

Según informaciones de ‘Bloomberg’, Pfizer ha asegurado que no ha sido notificada de la demanda y que no podía hacer comentarios al respecto. Los representantes de BioNTech, por su parte, no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte del medio estadounidense.

Moderna ha explicado que no pide que se retire la vacuna de Pfizer-BioNTech del mercado ni que se bloqueen ventas futuras, sino una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad no especificada para el período que comienza el 8 de marzo de este año. Asimismo, dice que no solicitará una indemnización a Pfizer por las ventas en los 92 países de ingresos bajos y medios donde Moderna liberó la patente de su suero.

El año pasado, Pfizer registró casi 37.000 millones de dólares en ventas de Comirnaty, su suero de ARNm, mientras que Moderna obtuvo unos 18.000 millones de dólares de ingresos con Spikevax.