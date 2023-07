Microsoft está cada vez más cerca de cerrar la adquisición del editor de videojuegos Activision Blizzard por valor de 69.000 millones de dólares. La jueza Jacqueline Scott Corley, del tribunal de San Francisco, ha respaldado la operación y ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) para bloquear la transacción.

"El Tribunal considera que la FTC no ha demostrado una probabilidad de que prevalezca en su reclamo de que esta fusión vertical particular en esta industria específica puede disminuir sustancialmente la competencia. Por el contrario, la evidencia del registro apunta a un mayor acceso de los consumidores a Call of Duty y otros contenidos de Activision. Por lo tanto, la moción de una orden judicial preliminar es DENEGADA", ha escrito la jueza en su fallo.

El veredicto ha sido celebrado tanto Microsoft como Activision Blizzard.

El presidente de la tecnológica, Brad Smith, ha señalado que la compañía estaba "agradecida con el Tribunal de San Francisco por esta decisión rápida y exhaustiva y espera que otras jurisdicciones continúen trabajando para lograr una resolución oportuna".

Our statement on today's decision: pic.twitter.com/jRDD8PhBeT — Brad Smith (@BradSmi) July 11, 2023

Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, por su parte, ha afirmado que "nuestra fusión beneficiará a los consumidores y trabajadores. Permitirá la competencia en lugar de permitir que los líderes del mercado arraigados continúen dominando nuestra industria en rápido crecimiento".

La decisión judicial permite a Microsoft cerrar la compra de Activision antes de la fecha límite del 18 de julio, siempre y cuando las compañías encuentren la forma de resolver la oposición de Reino Unido, donde la Autoridad de los Mercados y la Competencia (CMA, por sus siglas en inglés) vetó el acuerdo en mayo.

La Comisión Europea, por su parte, aprobó la operación el pasado mes de mayo al concluir que "Microsoft no podría dañar las consolas rivales y los servicios de suscripción de juegos múltiples rivales".

Con todo, la FTC puede recurrir la decisión ante un tribunal federal de apelaciones.

"Estamos decepcionados con este resultado dada la clara amenaza que esta fusión representa para la competencia abierta en juegos en la nube, servicios de suscripción y consolas. En los próximos días anunciaremos nuestro próximo paso para continuar nuestra lucha para preservar la competencia y proteger a los consumidores", ha dicho un portavoz de la FTC, en declaraciones recogidas por 'CNBC'.