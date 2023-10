JP Morgan ha rebajado este lunes su recomendación para los bancos europeos, cambiando su posición de 'neutral' a 'infraponderar'. "Reiteramos nuestro enfoque selectivo y ascendente basado en la relación riesgo-rentabilidad de los bancos europeos que, en nuestra opinión, es más prudente que el del consenso", indican en un informe.

Según JP Morgan, es "poco probable" que veamos una revalorización significativa en el sector bancario europeo, ya que actualmente se negocia a un ratio PER (relación precio-beneficio) de 6,4 veces las ganancias estimadas para 2025. Además, según sus previsiones normalizadas, los bancos europeos cotizan a 7 veces el PER frente a un PER a largo plazo de 2 años de alrededor de 8 veces, es decir, ofrecen un recorrido al alza limitado en términos de riesgo-recompensa.

JP Morgan dice que hay "limitados impulsores" de crecimiento de las ganancias de los bancos desde el momento actual por varios motivos. En primer lugar, los ingresos netos por intereses (NII) impulsados por los tipos a corto se están acercando a niveles máximos después de un crecimiento de aproximadamente el 20% en 2023, con una mayor beta de depósitos y expectativas de recorte de tipos en 2024. En segundo lugar, los bancos están actualmente ganando en exceso sobre el coste de riesgo, con un coste medio de riesgo de sólo 27 puntos básicos estimado para 2023 frente a los 29 puntos básicos normalizados, con la previsión del JP Morgan un 10% por encima del consenso para 2025. Y, en tercer lugar, la inflación de costes no está completamente reflejada en los precios, con el consenso previendo solo un crecimiento del 2% anual durante 2023-2025, lo que podría ser optimista si la inflación fuera más rígida.

En general, con los ingresos netos por intereses representando aproximadamente el 60% de los ingresos, JP Morgan pronostica una disminución del PPOP del -1% anual y una disminución del PBT del -3% anual durante 2023-2025.

El banco también ve improbable una revalorización del PER debido a varios factores y riesgos, como el elevado apalancamiento sectorial o "el riesgo de cola no descontado de medidas similares a los impuestos bancarios en varios países, así como el posible aumento de los requisitos de reservas mínimas no remuneradas".

JP Morgan reitera su cartera de 'top picks' (cartera de favoritos) centrada en la mejor relación riesgo-recompensa, que se compone por: bancos orientados a la captación de activos con un riesgo de crédito limitado (UBS, Julius Baer); valores de alta rentabilidad sostenible con un NII continuo (Sabadell, Intesa Sanpaolo, con previsiones de un NII más elevado en 2024 frente a 2023, así como Allied Irish Banks); e ING, a medida que comienzan a cambiar el enfoque hacia una cartera más orientada a la replicación de ingresos netos por intereses y que también ofrece un potencial de aumento en el pago.

"Seguimos evitando los bancos británicos (continua presión sobre el margen de interés neto), nórdicos (exposición a bienes raíces comerciales) y bancos franceses, con 'infraponderar' en Lloyds, Bankinter, SEB y SHB. Seguimos prefiriendo los bancos europeos a los estadounidenses, que cotizan con una prima del 38% sobre el PER a 1 año vista", concluye JP Morgan.