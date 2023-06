El grupo Deutsche Post DHL ha anunciado el cambio de nombre de la compañía a DHL Group, cuya modificación se hará efectiva el próximo 1 de julio de 2023. Además, ha señalado que la nueva nomenclatura "es un reflejo de su presencia a nivel internacional de su cartera de negocios, así como el peso global de la marca DHL, que representa el 90% de los ingresos del grupo".

A partir de ahora, tanto la marca Deutsche Post como DHL seguirán utilizándose en Alemania con los mismos nombres, pero el indicador bursátil cambiará de DPW a DHL. Así, Tobias Meyer, CEO del grupo, ha señalado que mantener los nombres individuales se debe a "la tradición de Deutsche Post y de su historia, que se remonta al siglo XV".

No es el caso de la división DHL eCommerce Solutions, que opera como DHL Parcel en algunos países, y simplificará su nombre para ser DHL eCommerce. No obstante, este cambio no afectará a la oferta actual de servicios de e-commerce en sus divisiones. En ese sentido el grupo seguirá ofreciendo e invirtiendo en servicios de comercio electrónico en todas las unidades de negocio.

Por último, la empresa ha querido aclarar que la nueva denominación no afectará al nombre de la sociedad matriz del grupo que cotiza en la bolsa alemana, por lo que seguirá siendo Deutsche Post AG. Además, ha señalado que el cambio en el símbolo bursátil busca "posicionar mejor la cartera global de la compañía en los mercados financieros y aprovechar el fuerte reconocimiento de la marca DHL en ellos".