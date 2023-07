El Estado sigue estudiando la venta de su participación en CaixaBank. Según publica en exclusiva el diario 'Cinco Días', el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) estaría buscando un nuevo banco de inversión que le ayude a desprenderse de su 17,36% en el banco, porcentaje que ostenta como resultado del rescate público de 22.000 millones de euros de Bankia y su posterior fusión con el banco de origen catalán.

En estos momentos, el FROB está siendo asesorado por Arcano, que se hizo con el contrato en 2020 poco después de que se completase la fusión entre ambas compañías y en pleno cambio directivo en el FROB, ya que en noviembre de 2020 Paula Conthe asumía la presidencia del ente. La extinción del contrato, que finaliza el próximo octubre y no cuenta con posibilidad de prórroga, ha provocado que el Estado haya empezado a moverse para comenzar un nuevo proceso de adjudicación.

Según fuentes de 'Cinco Días', se espera que después de verano se publiquen los pliegos de la nueva adjudicación. De igual modo, Arcano, que sucedió a Nomura como asesor del FROB, podría volver a presentarse, aunque no está garantizado que vaya a ser así.

El papel del banco asesor es el de encontrar los momentos idóneos para que el Estado desinvierta en CaixaBank maximizando la recuperación de recursos públicos. No obstante, la decisión de desprenderse de parte o de toda la participación pública en la entidad es una facultad exclusiva del Gobierno.

Cabe recordar que Bankia y CaixaBank anunciaron en septiembre de 2020 que habían entablado negociaciones para fusionarse. La operación, llevada a cabo en los peores momentos de la pandemia de Covid-19 y, por tanto, en pleno mercado bajista, cifró en unos 1.900 millones de euros la valoración del 61,8% del Gobierno en Bankia.

EL GOBIERNO SE LO TOMA CON CALMA

A finales de 2022, el Gobierno amplió por cuarta vez el plazo de desinversión en CaixaBank hasta 2025. El Ejecutivo explicó entonces que su objetivo era el de "proteger el interés general" y que se tuvo en cuenta "el potencial de la acción" de Caixabank para "seguir evolucionando de manera favorable, en un entorno de tipos de interés al alza".

Lo cierto, es que el tiempo parece haber dado la razón al Gobierno de coalición. En estos momentos, el valor de la participación pública en CaixaBank se ha duplicado y asciende a más del 150% gracias a los repuntes experimentados en los últimos trimestres como consecuencia del endurecimiento de los tipos de interés para hacer frente a la inflación. El valor, que ayer cerró la sesión en 3,8250 euros, eleva la participación del FROB en CaixaBank hasta los 4.900 millones de euros.

Lo cierto es que, en los cinco años que Nadia Calviño ha ostentado la cartera de Economía, el Ejecutivo no ha vendido ni una sola acción de CaixaBank. Durante el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, el entonces ministro de Economía y ahora vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, aprobó dos desinversiones: en 2014 se vendió un 7,5% de Bankia por 1.300 millones de euros y en 2017, un 7% por 800 millones.

Hasta el momento, el FROB ha recuperado, mediante los dividendos pagados por Bankia y posteriormente por CaixaBank, unos 1.400 millones de euros. El Fondo ha calculado que solo se podrán recuperar unos 6.000 millones de euros de los 22.000 millones destinados al rescate de Bankia.

Por otro lado, hay algunas dudas sobre cuál será la hoja de ruta del Gobierno que salga de las urnas en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio. De hecho, ningún partido político hace referencia a la venta de acciones de CaixaBank en su programa electoral.

El pasado junio, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, no quiso mojarse con lo que pueda hacer el Estado con su participación en la entidad. “El FROB debe decidir si quiere seguir invertido o no y si no, cuándo, cómo y a qué precio sale. Soy muy respetuoso, así que no puedo ni quiero pronunciarme”, señaló durante su intervención en los Cursos de Verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) celebrados en Santander.