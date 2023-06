El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ha instado al sector bancario a pagar por los depósitos de los clientes.

Según Goirigolzarri, hay otros productos más rentables y beneficiosos para clientes y bancos, al tiempo que ha señalado que los que deciden las estrategias políticas de precios tienen que tomarlas “cada banco de acuerdo con su estrategia”.

Durante su intervención en los Cursos de Verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Gorigolzarri también ha señalado que espera que el próximo Gobierno no haga permanente el impuesto extraordinario a la banca como han dejado caer Calviño, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o el portavoz económico del PP, Juan Bravo.

“Espero que no. Es mi deseo. Pero es el Gobierno el que tiene que tomar la decisión. Mi política es no hablar de política”, ha apuntado.

Por otro lado, el presidente de CaixaBank tampoco ha querido mojarse con lo que pueda hacer el Estado con su participación en la entidad. “El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) debe decidir si quiere seguir invertido o no y si no, cuándo, cómo y a qué precio sale. Soy muy respetuoso, así que no puedo ni quiero pronunciarme”, ha señalado.

Por último, Goirigolzarri ha señalado que el banco no prevé una reducción de oficinas o un recorte de personal en el corto plazo.