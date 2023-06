El mercado "no reconoce" el potencial del sector bancario europeo. Así lo cree la firma de inversión estadounidense Jefferies, tal y como recoge en un extenso informe. "Los bancos europeos cotizan a múltiplos históricamente bajos, pero su rentabilidad y potencial de retorno de capital han cambiado estructuralmente a mejor, lo que el mercado no reconoce preocupado por el entorno macroeconómico", señala Jefferies.

Estos expertos consideran que lo más probable es que la revalorización del sector no se produzca "hasta que mejore la visibilidad de lo que creemos que será un aterrizaje suave para los beneficios de los bancos". Esto traerá subidas superiores al 30% para el sector, auguran, y de en torno al 50% para sus principales selecciones, que son HSBC, UniCredit, ING, Société Générale, KBC, Banco BPM y la española CaixaBank.

Tanto KBC, como Banco BPM y CaixaBank son incorporaciones nuevas en su lista de favoritos del sector en Europa, y pasan a sustituir a UBS, Llodys y BPE.

Jefferies explica que busca bancos que cumplan uno o varios de sus cuatro requisitos. Por un lado, que el potencial de crecimiento de los ingresos no se base únicamente en los tipos. También se fija en la solidez de la franquicia de depósitos, la liquidez y la calidad de los activos. Asimismo, prioriza que el capital sea excedentario y/o que siga aumentando, para garantizar una rentabilidad del capital regular y elevada. Finalmente, que haya en el horizonte algún catalizador que desencadene una revalorización.

ASPECTOS FAVORABLES

Estos expertos destacan varios aspectos favorables relacionados con el sector. Así, en cuanto a las revisiones de los beneficios de las entidades, subrayan que en los últimos 18 meses, el BPA (beneficio por acción) del sector bancario europeo se ha revisado al alza en un 37%.

Jefferies incluye a CaixaBank en su grupo de bancos europeos favoritos, con un precio objetivo de 4,60 euros

"A nivel sectorial, creemos que el potencial de mejora del consenso es limitado (...). Los bancos en los que vemos un mayor potencial de crecimiento del BPA y en los que estamos por encima del consenso son Société Générale, Standard Chartered, Llodys, Barclays, HSBC, KBC, BNP e ING", indica Jefferies.

Además, también consideran que la rentabilidad del capital sigue siendo atractiva y "puede durar". Prevé para los bancos europeos medianos que cubre una rentabilidad del 9% anual en cada uno de los próximos tres años, lo que significa que el 28% de la capitalización bursátil se devolverá a los accionistas en 2023-2025 en forma de dividendos y/o recompras.

Los bancos del Benelux (ABN, KBC e ING), los de Reino Unido (Lloys, NatWest, Barclays, HSBC), los italianos de gran capitalización (UniCredit, Intesa San Paolo), algunos bancos franceses (BNP y Société Générale) y algunos bancos nórdicos (Nordea Bank, Danske Bank) son lo que ofrecen mejores rentabilidades, según Jefferies.

Otro aspecto que juega a favor de los bancos es su valoración, que ha vuelto a múltiplos mínimos, dicen estos analistas. Los bancos europeos cotizan a 6,3 veces el PER de 23 años. "Básicamente, a los precios actuales, el mercado nos está diciendo que los bancos no se acercarán ni de lejos a los ROE de dos dígitos esperados, sino que volverán a acercarse a la rentabilidad histórica de ROE de un dígito medio. Nosotros no estamos de acuerdo y vemos más de un 30% de revalorización para el sector, con un ROE sostenible del 10% y un CoE del 12%", afirman.

RECONOCER LOS CATALIZADORES

¿Qué impulsará la revalorización de los bancos europeos? Jefferies dice que, aunque 2023 se está beneficiando de los vientos de cola cíclicos en margen de intereses y provisiones, el mercado necesita reconocer dos cambios estructurales en los bancos europeos para impulsar las subidas.

En primer lugar, los tipos serán más altos durante más tiempo, lo que significa que el margen de intereses será sosteniblemente más alto que antes del Covid, elevando la rentabilidad del sector en su conjunto. En segundo lugar, los bancos están suficientemente capitalizados y hay visibilidad sobre el entorno regulatorio, lo que significa que el potencial de retorno de capital también es estructuralmente más fuerte.

MEJORA A CAIXABANK

Con la inclusión de CaixaBank en su lista de bancos europeos favoritos, Jefferies ha mejorado su consejo de 'mantener' a 'comprar', con un precio objetivo de 4,60 euros (potencial del 26%).

"CaixaBank ha retrocedido un 20% desde sus máximos relativos. Creemos que la valoración es ahora atractiva, con unas expectativas de margen de intereses bien ancladas y esperamos que las pérdidas y ganancias de CaixaBank vuelven a centrar la atención", indican estos expertos.

Jefferies añade que el mercado "puede esperar cada vez más una nueva recompra de acciones en 2024". Así, eleva su hipótesis de recompra en 2024 de 500 millones de euros a 1.000 millones de euros (alrededor del 4% de la capitalización bursátil), con un dividendo en efectivo cercano al 10% de rentabilidad (sobre un 'pay-out' del 60%).