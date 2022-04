Elon Musk ha lanzado una oferta hostil para comprar Twitter por 54,20 dólares la acción. Según ha dicho, la red social necesita ser transformada en una "empresa privada". La noticia ha provocado que los títulos de la compañía se disparen: suben ya un 12% en preapertura.

La oferta que ha presentado el fundador de Tesla, en efectivo, es de 43.400 millones de dólares, lo que representa una prima del 18,2% en comparación con el precio de cierre de las acciones de Twitter de este miércoles (45,85 dólares).

Musk ha enviado una carta al presidente de Twitter, Bret Taylor, de la que se hace eco 'CNBC', en la que explica sus razones para realizar este movimiento y en la que lanza un aviso en caso de que no sea aceptada:

He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione.

Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter debe transformarse en una empresa privada.

En consecuencia, ofrezco comprar el 100% de Twitter por 54,20 dólares por acción en efectivo, una prima del 54% respecto al día anterior a que comenzara a invertir en Twitter y una prima del 38% respecto al día anterior a que se anunciara públicamente mi inversión. Mi oferta es mi mejor y definitiva oferta y si no es aceptada, tendría que reconsiderar mi posición como accionista.

Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo desbloquearé.

Elon Musk

Cabe destacar que Musk, el hombre más rico del mundo (tiene una fortuna de 260.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg), es actualmente el primer accionista de la red social, tras hacerse el pasado 4 de abril con un paquete de acciones del 9,2%. El pasado lunes abandonó sus planes de entrar en el consejo de administración de la empresa, pero ahora ha sorprendido con este movimiento.

Las acciones de Twitter han oscilado en las últimas semanas en medio de las noticias relacionadas con Elon Musk, pero han subido un 6% en lo que va de año y un 18,5% desde principios de mes, cuando el magnate tecnológico insinuó que barajaba aterrizar en el negocio de las redes sociales.