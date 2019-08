El piloto Lewis Hamilton lanza una cadena de hamburguesas veganas

De la mano de Beyond Meat, su proveedor de carne

En pleno auge de los restaurantes de comida vegana, el piloto Lewis Hamilton se ha convertido en empresario y ha decidido lanzar su propia cadena de hamburguesas, Neat Burger. La primera apertura está programada para el 2 de septiembre en Londres y planea expandirse a nivel mundial con otras 14 franquicias en Manhattan, Los Ángeles y otras ubicaciones de aquí a los próximos dos años.

Según Bloomber, Beyond Meat, la fabricante de carne vegana, será la empresa proveedora de sus hamburguesas de base de vegetal y la empresa del piloto Hamilton la integrará con sus propias verduras e ingrediente. Por otra parte, la cadena del piloto de Fórmula Uno ofrecerá perritos calientes sin carne y batidos sin lácteos.

"Necesitamos una opción más saludable en la calle que tenga un sabor increíble pero que también ofrezca algo emocionante a aquellos que quieran estar libre de carne" ha explicado Hamilton en un comunicado.

El éxito de Beyond Meat, pasa por su reciente acuerdo con grandes cadenas como Kentucky Fried Chicken (KFC) que ha lanzado un nuevo producto para el público vegano. O Dunkin 'Donuts que ha ampliado su menú de desayuno con un nuevo sándwich de salchicha sin carne.

Mientras que como Burger King , Tim Hortons y Little Caesars se han asociado con Beyond or Impossible Foods, el principal rival de Beyond Meat, para incluir alimentos a base de plantas a sus menús.