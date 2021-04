Las acciones de Duro Felguera suben con fuerza en bolsa (+9%; 1,13 euros) ante el desbloqueo de su rescate financiero por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Según informe El Confidencial, la banca acreedora ha dado su visto bueno al rescate tras el nombramiento como nuevo consejero delegado de Jaime Argüelles, ex director general de Ence. Las entidades habían exigido el cese del actual CEO, José María Orihuela, ex de Sacyr y que no ha tenido una gestión afortunada desde que fue nombrado en 2018.

La (SEPI) aprobó aprobó a principios de marzo la ayuda de 120 millones de euros para el grupo asturiano de ingeniería, que ya arrastraba una grave crisis desde antes de la pandemia. Sin embargo, el rescate no se hizo efectivo, ya que la empresa debía cumplir una serie de condiciones, por lo que se otorgó una prórroga a principios de abril.



En total, Duro Felguera ha solicitado a la SEPI 120 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para las Empresas Estratégicas. De esa cantidad, 70 millones son de un préstamo participativo, 30 millones para una ampliación de capital y los 20 restantes un préstamo ordinario.

Como parte del plan de rescate de la compañía, el Principado de Asturias entrará "de forma temporal" en el accionariado del grupo, según indicó recientemente la portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez.

Sin embargo, la SEPI cambió decidió aportar 40 millones, mientras que condicionó los otros 80 millones a la entrada de un inversor antes del 30 de junio. Algo que no gustó a la banca (Santander es el principal acreedor), que decidió frenar el rescate hasta aclarar las condiciones.

La compañía, especializada en la prestación de servicios para la industria y la fabricación de bienes de equipo, registró pérdidas por 171 millones de euros durante el año 2020.

Por análisis técnico, el valor ha realizado un "impecable rebote en la directriz alcista del último año", según indica JM. Rodríguez, analista de Bolsamanía, "con tres puntos de apoyo, que une los sucesivos mínimos crecientes desde marzo de 2020 (0,13 euros)".