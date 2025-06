La Comisión Europea ha multado con 329 millones de euros a Delivery Hero y Glovo por participar en un cártel en el sector del reparto de comida online durante cuatro años. Ambas empresas han admitido su participación y han llegado a este acuerdo para resolver el caso, con lo que Delivery Hero pagará una sanción de 223,285 millones y Glovo de 105,732 millones de euros.

"Hemos multado a Delivery Hero y Glovo con un total de 329 millones de euros por participar en un cártel en el sector de reparto de comida online. Las partes acordaron no contratar mutuamente a sus empleados, intercambiaron información y se asignaron mercados geográficos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE)", indica la vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

Añade que "este caso es importante porque estas prácticas se facilitaron mediante un uso anticompetitivo de la participación minoritaria de Delivery Hero en Glovo. Además, es la primera vez que la Comisión sanciona un acuerdo de no contratación, en el que las empresas dejan de competir por el mejor talento y reducen las oportunidades para los trabajadores".

Como explican desde Bruselas en un comunicado, en concreto, ambas empresas acordaron no apropiarse mutuamente de sus empleados, intercambiaron información comercialmente sensible y se asignaron mercados geográficos.

"Este tipo de cárteles reduce las opciones de los consumidores y socios comerciales, reduce las oportunidades de los empleados y reduce los incentivos para competir e innovar", ha señalado la Comisión Europea, que destaca que esta es la primera decisión en la que encuentra un cártel en el mercado laboral y la primera vez que sanciona el uso anticompetitivo de una participación minoritaria en una empresa competidora.

Concretamente, fue en julio de 2018 cuando Delivery Hero adquirió una participación minoritaria sin control en Glovo y la incrementó progresivamente mediante inversiones posteriores. En julio de 2022, adquirió el control exclusivo.

La Comisión Europea ha constatado que, desde julio de 2018 hasta julio de 2022, Delivery Hero y Glovo "eliminaron progresivamente las restricciones competitivas entre ambas empresas y sustituyeron la competencia por una coordinación anticompetitiva multidimensional".

En particular, como detallan, ambas empresas acordaron, en primer lugar, no contratar a empleados de la otra parte. Poco después, este acuerdo se amplió a un acuerdo general de no contactar activamente a los empleados de la otra parte. En segundo lugar, intercambiar información comercialmente sensible, lo que permitió a las empresas alinear e influir en su respectiva conducta de mercado.

Por último, en tercer lugar, acordaron repartirse los mercados nacionales de entrega de comida online en el EEE, eliminando cualquier solapamiento geográfico existente entre ellas, evitando la entrada en sus respectivos mercados nacionales y coordinando cuál de ellas entraría en mercados donde ninguna de ellas estaba presente aún.

"Todas las prácticas mencionadas se vieron facilitadas por la participación minoritaria de Delivery Hero en Glovo. Poseer una participación en un competidor no es ilegal en sí mismo, pero en este caso específico permitió contactos anticompetitivos entre las dos empresas rivales a varios niveles", remarca la Comisión Europea.

"También permitió a Delivery Hero acceder a información comercial sensible e influir en los procesos de toma de decisiones de Glovo y, en última instancia, alinear las respectivas estrategias comerciales de ambas empresas. Esto demuestra que la propiedad cruzada horizontal entre competidores puede generar riesgos antimonopolio y debe gestionarse con cautela", subraya.