La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado aprobar, en primera fase, la adquisición de Vodafone España por parte de Zegona "al no apreciar riesgos para la competencia".

"Las actividades de las partes no se solapan ni horizontal ni verticalmente en España, ya que Zegona no está actualmente presente en el mercado español. Por ello, la operación de concentración no modifica significativamente la estructura de los mercados afectados, produciéndose solamente un cambio en la titularidad del control de Vodafone en España", ha explicado el organismo.

Esta autorización se produce después de que Bruselas también haya dado 'luz verde' a la transacción, valorada en cerca de 5.000 millones de euros, al señalar que no hay indicaciones suficientes para iniciar una investigación en profundidad sobre la transacción y, por tanto, "cierra su revisión preliminar".

La operación consiste en la compra por parte de Zegona del control exclusivo de Vodafone, lo que a su vez le permite adquirir el control de sus respectivas filiales: Vodafone España, Vodafone ONO, Vodafone Servicios y Vodafone Energía.

Cabe recordar, que Zegona es una empresa que opera como vehículo de inversión en el sector europeo de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones. En España, en 2015, adquirió participaciones en Telecable de Asturias y posteriormente, en 2017, en Euskaltel. En 2021, Zegona vendió todas sus participaciones en España a MásMóvil.

Vodafone, por su parte, es una filial de Vodafone Group, un operador multinacional de telecomunicaciones con actividad en 17 países, mayoritariamente en Europa y África. Vodafone ofrece en España servicios de telecomunicaciones móviles, fijas y servicios minoristas de televisión y tecnología a través de sus marcas Vodafone y Lowi.