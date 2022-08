La demanda global de carne de vacuno viene registrado unos crecimientos significativos, por encima del nivel de oferta, gracias al sólido repunte del consumo procedente de China. Un escenario que, tal y como señalan los expertos de Singular Bank, debe llevar a los inversores a "replantearse los tópicos de que se trata de un sector muy cíclico y dependiente de los hábitos alimenticios y de las preocupaciones medioambientales".

¿HAY CARNE DE VACUNO PARA UNA MAYOR DEMANDA?

A pesar de que estos analistas reconocen que los estadounidenses cada vez comen menos carne animal y de que el país norteamericano es el mayor productor del mundo, "el aumento de la demanda global obliga a tener otra visión sobre dicha industria", remarcan desde Singular Bank.

En este sentido, desde la firma subrayan que, en estos momentos, no habría suficiente carne de vacuno en el mundo para responder a una demanda en auge. “El primer productor, Estados Unidos, va a reducir su oferta, al tiempo que China, el mayor consumidor, va a elevar su demanda”, explican.

Por ello, no es de extrañar que expertos como los de Morgan Stanley consideren que estas dinámicas podrían impulsar los precios del vacuno en 2022 y 2023, y que estimen que las empresas productoras de América Latina cuenten con un potencial alcista en bolsa cercano al 80%.

CHINA, EL NUEVO GRAN CONSUMIDOR DE LA CARNE DE VACUNO

El repunte del consumo de carne en China, argumentan desde Singular Bank, está ligado al crecimiento de su clase media y otros cambios estructurales. “Entre ellos, el mayor gasto en carne debido a la dificultad de las familias para gastar en otras partidas, como vacaciones o restaurantes”.

De hecho, señalan, el mercado de carne de vacuno chino podría terminar representando el 32% del comercio global en 2022, al alza desde el 12% de hace cinco años o casi un cero hace tan solo diez años.

No en vano, según las proyecciones de Tridge, el consumo de vacuno en China llegará a los 10 kilogramos per cápita en 2030, frente a los 7 kilogramos per cápita actuales.

LA GRAN VENTAJA DE LOS PRODUCTORES LATINOAMERICANOS

Los expertos de Morgan Stanley vaticinan que los grandes productores de América Latina podrían beneficiarse de esta situación por dos motivos:

- Los precios del vacuno latinoamericano sigue la estela de los de Estados Unidos y Australia, dejando espacio a los exportadores de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para incrementar el rendimiento en primera línea.

- Algunos empacadores latinoamericanos muy centrados en sus mercados locales podrían tener problemas con la inflación de los costes, lo que podría tensar aún más la oferta de vacuno y favorecer más todavía a los exportadores latinoamericanos.

EMPRESAS QUE PODRÍAN VERSE IMPULSADAS POR LA CRECIENTE DEMANDA

Como conclusión, Singular Bank indica que el mercado parece estar ignorando la capacidad de beneficios que para los grandes productores de vacuno latinoamericanos podría suponer este cambio en las dinámicas de la oferta y la demanda.

Entre las empresas que podrían verse impulsadas y que, actualmente, cotizan con descuento cercano al 35% de sus múltiplos históricos, la firma cita a JBS, BRF y Bachoco.