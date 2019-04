El calentón de los 'chicharros' alerta sobre la continuidad alcista del Ibex

Los 14 valores que más suben del mercado español son empresas de pequeña capitalización

Hasta encontrar en la tabla a Siemens Gamesa, que sube un 45% en el acumulado de 2019, catorce valores aparecen como los mejores del mercado español en el año, y todos ellos son empresas pequeñas. Se dice de las 'small caps' que se suelen calentar cuando el ciclo de la bolsa está ya maduro, es decir, cuando se empieza a vislumbrar el principio del fin de las subidas. Lo cual supone una señal de alerta sobre la posible continuidad alcista de un Ibex que, de momento, no puede con sus resistencias.

Este miércoles volvió a observarse movimiento en el Mercado Continuo entre los valores de pequeña capitalización, conocidos comúnmente como 'chicharros'. Sniace cayó con fuerza, mientras que OHL se disparó. También hubo mucha volatilidad en Parques Reunidos, al tiempo que PharmaMar continuó avanzando con ganas. En general, vaivenes, idas y venidas y una actividad frenética que viene a confirmar que estos títulos siguen despertando mucho interés, algo que se observa desde que comenzó el año.

De momento, parece que esa debilidad en los mercados no se observa (el Ibex ha subido un 7% en el primer trimestre y sigue anclado en los 9.500, sin dar señales de flaqueza), pero no deja de ser interesante este comportamiento de los valores pequeños, y no debe olvidarse que el año comenzó con grandes incertidumbres -como el Brexit y la guerra comercial entre China y Estados Unidos- y que éstas siguen muy presentes.

DE ABENGOA A AUDAX, PASANDO POR PHARMAMAR U OHL

Títulos que fueron grandes perdedores el año pasado lo están haciendo especialmente bien este año. Es el caso de PharmaMar u OHL, que se revalorizan ya un 86% y un 61%, respectivamente, en estos casi cuatro meses. Sin embargo, también hay valores que se dispararon el año pasado, como Audax, que siguen imparables durante éste (+52%), y otros valores que parecía que se iban a hundir con la entrada en vigor del nuevo límite mínimo de cotización (de 0,01 euros a 0,0001 euros) a finales del año pasado y que, sin embargo, han resurgido de sus cenizas (es el caso de Abengoa, que sube un 311% en 2019; Urbas, que se revaloriza un 111%; o Vértice, que registra alzas del 62%).

Berkeley Energía también se cuela entre los que mejor lo hacen (+100%) mientras sigue calentando las expectativas sobre su proyecto de la mina de uranio en Salamanca, y Service Point (+79%) y Oryzon (+69%) permanecen igualmente en lo más alto. La farmacéutica comunica habitualmente avances en sus compuestos que suelen ser bien recibidos por los accionistas.

Tubos Reunidos, pese a haber vivido recientemente alguna sesión de fuertes recortes ante las dudas sobre su viabilidad, sube cerca de un 70% en el año, mientras que Grupo San José, Airbus o Coemac (antigua Uralita) se revalorizan un 51%, un 48% y un 47%, respectivamente.

LOS PEORES TAMBIÉN SON 'CHICHARROS'

Al tiempo que dominan la parte positiva de la tabla, los 'chicharros' también encabezan la negativa. Hasta localizar a IAG, quinto valor que más cae del mercado español en el año (-10,5%), los cuatro peores son títulos pequeños, aunque los porcentajes de las caídas son muy inferiores a los de subidas.

Neinor Homes, que recientemente anunció un 'profit warning' y destituyó a su consejero delegado, es el peor con caídas del 21%, y le sigue Unicaja (se deja un 14,7% en pleno proceso de fusión con Liberbank), Bodegas Riojanas (-12,8%) y Elecnor (-10,5%).