Las biotech prefieren cotizar en EEUU por las bajas valoraciones en Europa

Las biotecnológicas europeas miran al Nasdaq. De hecho, la española PharmaMar ya trabaja en dar el salto al parqué neoyorkino, aunque aún no ha concretado fechas. Las compañías consideran que en el Viejo Continente, las valoraciones que realizan los analistas sobre sus cotizaciones no son acordes con el valor real porque no tiene en cuenta todos sus activos; mientras que en Estados Unidos la situación es totalmente diferente.