Oryzon Genomics pone rumbo a los máximos históricos

Las importantes subidas de este martes se produjeron con un volumen de negociación disparado

Bolsamania | 02 may, 2019 08:11 - Actualizado: 10:03

Correcciones puntuales aparte (o fases de reacción) se puede decir que los títulos de Oryzon ya no presentan resistencias importantes hasta los máximos históricos (5,25).

Recientemente, analizábamos este título y decíamos de él que en la medida en que no perforara el soporte horizontal de los 3,30 euros no tendríamos la más mínima señal de debilidad y que, por tanto, el lateral de los últimos meses encajaba a la perfección dentro de la fase de ajuste o fase de reacción proporcional a las importantes subidas previas. Este martes Oryzon Genomics pulverizaba resistencias con claridad y con un claro incremento del volumen, lo que siempre da más fiabilidad al movimiento en sí. De lo que podemos deducir que, correcciones puntuales aparte, puede decirse que el título ya no presenta resistencias importantes hasta la zona de los máximos históricos: los 5,25 euros.