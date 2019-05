El BCE, proclive a que Abanca compre Liberbank pese a hacerlo vía Escotet

La exclusiva de Bolsamanía provocó una subida de Liberbank en bolsa del 5,47% el martes

La oferta sobre Liberbank para la que Abanca ultima la financiación, adelantada el martes por Bolsamanía, ha planteado una gran duda en el sector: si el supervisor (el BCE) va a aprobar una operación no amistosa que, además, se realizará a través del holding de Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano que preside la entidad gallega. La respuesta es que no solo la aprobará, sino que está encantado con ella, según fuentes cercanas al supervisor.

Algunas fuentes del sector cuestionaban ayer que el brazo supervisor del BCE, que preside Andrea Enria,diera su aprobación a la oferta que pretende lanzar Abanca sobre Liberbank por varias razones. La primera es que no se trata de una fusión como la planteada por Unicaja, sino de una compra pura y dura; y además, no solicitada. En España nunca ha tenido éxito una opa hostil en banca. La segunda es la estructura de la operación: no será Abanca quien compre Liberbank, sino el holding del propio Escotet, que se apalancará con las acciones de la entidad como garantía.

Algo que nos lleva a la tercera: el precedente de la venta de Novagalicia por el FROB a Escotet, quien la rebautizó como Abanca. Esta operación sin precedentes estuvo rodeada de gran polémica por la falta de transparencia del holding del venezolano y porque este pretendió pagar su precio (1.000 millones) con los dividendos que se pagaba a sí mismo; de ahí que el primer año publicara un beneficio de 2.751 millones (superior al de BBVA) gracias a conceptos puramente contables. El FROB no se lo permitió hasta que no abonase el primer plazo, pero posteriormente sí lo toleró.

"Con todos los problemas que le dio al FROB la venta de Novacaixagalicia, sería muy raro que permita ahora a Escotet que vuelva a repetir la jugada con Liberbank", señala un analista especializado en el sector.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que la situación es más bien la contraria. Primero, porque aquí el FROB no pinta nada, ya que Liberbank es una entidad plenamente privada que devolvió los 300 millones que recibió del rescate. Y segundo, porque el Mecanismo Único de Supervisión del BCE es partidario de que continúen las fusiones en la banca mediana española: tras el fracaso de las negociaciones con Liberbank, prefieren que se fusione con Abanca antes que quedarse sola.

LA VÍA ESCOTET NO INQUIETA

¿Y que sea una persona individual, Escotet, la que lance la oferta tampoco plantea problemas? Pues no, a juicio del supervisor. Hay que tener en cuenta que La fortuna estimada de Escotet asciende a 3.400 millones de euros, según Forbes, mientras que Liberbank capitaliza 1.265 tras la subida del 5,47% de ayer como reacción a la información de Bolsamanía. Es decir, tiene recursos más que suficientes para avalar la operación.

Pero, además, esta fórmula tiene la ventaja de que no afectará a los niveles de solvencia ni de apalancamiento de Abanca, lo que no le obligará a afronatar una ampliación de capital. En la operación planteada por Unicaja, el BCE exigía un aumento de capital precisamente por el impacto de la adquisición y los costes de reestructuración asociados.

SOLVENCIA Y RECORTE DE COSTES

Por supuesto, el supervisor vigilará de cerca que la combinación de Abanca y Liberbank cumpla holgadamente con los requisitos de capital en todo momento, según las fuentes. Y, en caso contrario, obligará a Escotet -que será el accionista mayoritario- a asumir la ampliación de capital correspondiente.

Hay que recordar que Escotet necesita recortar costes (Abanca es la entidad más ineficiente de España con diferencia) pero eso tiene grandes implicaciones sociales en una entidad con una implantación regional tan fuerte. La compra de Liberbank le permitiría hacer sinergias aunque solo sean en servicios centrales (no hay duplicidad geográfica apenas) y justificar por fin el ajuste de plantilla. Con todo ello, será más fácil 'dar el pase' con beneficios a su inversión en España.